Superato picco contagi dell'influenza, ma per Bassetti potrebbero arrivarne altri: "Non c'è solo variante K"

Matteo Bassetti, infettivologo e divulgatore, ha analizzato il quadro attuale dei contagi dell’influenza in Italia, dove è stato raggiunto un picco di 11 milioni di casi. Secondo l’esperto, da qui ad aprile, ci saranno circa altri 5 milioni di persone che dovranno avere a che fare con i virus. Bassetti ha inoltre riferito che è da poco stato pubblicato uno studio scientifico in cui è stato scoperto che chi viene colpito da forme influenzali rischia dei danni al cuore.

Influenza, picco di contagi: l’analisi di Matteo Bassetti

“È molto probabile che i casi potrebbero rimanere così alti oppure, addirittura, potremmo avere nuovi picchi”, ha dichiarato Bassetti intervenendo ai microfoni della trasmissione Tv Mattino 5.

“Da una parte – ha aggiunto l’infettivologo – c’è il fattore clima. Non perché il freddo indebolisca le difese immunitarie, anzi, ma perché solitamente le persone stanno più in ambienti chiusi e secchi, dove c’è il riscaldamento che favorisce la diffusione dei virus”.

Il secondo fattore, ha spiegato sempre il medico, è legato alla presenza di virus differenti che stanno circolando tra la popolazione, “perché oltre al virus dell’influenza, cioè la variante K di quest’anno dell’H3N2, ci sono anche altri virus, come il virus respiratorio sinciziale, i coronavirus, il metapneumovirus, che tutti insieme danno sindromi influenzali o parainfluenzali”.

Bassetti: “Ad aprile si arriverà a 16 milioni di casi”

“Mentre per l’influenza abbiamo una vaccinazione che spero gli italiani abbiano fatto, per molti altri virus non c’è un vaccino – ha continuato Bassetti -. Quindi continueranno a esserci e arriveremo a ciò che avevamo preventivato, cioè 16 milioni di casi. Oggi siamo a 11 milioni di casi, probabilmente altri 5 milioni di italiani si contageranno con virus influenzali da qui ad aprile”.

L’infettivologo ha sottolineato che 16 milioni “è una cifra altissima ed è simile a quella dell’anno scorso, uno degli anni peggiori in assoluto per l’influenza. Non stiamo parlando di una stagione tranquilla”.

Il divulgatore ha inoltre citato un lavoro scientifico pubblicato in queste ore che afferma “che chi viene colpito dall’influenza ha dei danni al cuore, una ragione in più per vaccinarsi, perché si scatena una sorta di sindrome di anticorpi che vanno a fare male al nostro cuore”.

L’infettivologo contro chi non si vaccina

Bassetti ha anche parlato di mantra in riferimento alla gente che racconta che si è vaccinata, ma che si è ammalata lo stesso. “Per prima cosa – ha puntualizzato – bisogna dimostrare che si è ammalata di influenza; poi sappiamo con certezza che chi si è vaccinato si è ammalato in modo meno grave di chi non si è vaccinato”.

E ancora: “Se qualcuno è convinto di non vaccinarsi, guardi cosa è successo in quelle Regioni che hanno vaccinato poco: hanno avuto i pronti soccorsi presi d’assalto. Nelle Regioni invece dove si è vaccinato di più, i pronti soccorsi non sono stati presi d’assalto”.

“Quest’anno l’influenza è stata così tosta perché la variante K sfugge agli anticorpi sviluppati grazie alle infezioni precedenti. Quegli anticorpi non funzionano con questa variante. Anche i vaccini non sono stati straordinari, ma certamente è meglio farli”, ha concluso Bassetti.