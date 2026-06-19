Superbonus 110 e altri bonus edilizi, maxi frode: coinvolti 240 soggetti, sequestrati 160 milioni di euro

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È di oltre 240 soggetti coinvolti e 160 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza contro le frodi sugli incentivi statali per l’edilizia. L’operazione, coordinata dalla Procura di Salerno, ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo di beni e valori su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla Campania e ad altre nove regioni italiane. L’indagine ha permesso di smantellare un articolato sistema illecito che, attraverso società fittizie e professionisti compiacenti, avrebbe generato crediti fiscali fittizi per milioni di euro, causando un ingente danno alle casse dello Stato.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta ha preso avvio per contrastare le frodi legate agli incentivi statali per interventi edili, tra cui “Bonus facciate”, “Superbonus 110”, “Ecobonus” e “Sismabonus”. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno ha ricostruito un sistema ramificato che vedeva la partecipazione di oltre 240 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, su scala nazionale. Il provvedimento di sequestro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, ha colpito in particolare soggetti presenti in Campania, Lazio, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto.

Il ruolo delle società fittizie e dei professionisti

Le indagini hanno permesso di individuare il ruolo centrale di oltre 80 società, quasi tutte risultate fittizie, che avrebbero simulato lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili sparsi in tutta Italia. Queste società, prive di sede, dipendenti e attrezzature, avrebbero documentato interventi mai realizzati, generando così crediti fiscali fittizi. Alcuni degli immobili coinvolti risultavano di proprietà degli stessi indagati, mentre altri appartenevano a privati cittadini o enti pubblici, come i Comuni, del tutto estranei ai fatti.

Le organizzazioni criminali e i promotori della frode

Al centro del sistema illecito sono state individuate due organizzazioni criminali con base nella provincia di Salerno. Il ruolo di promotori sarebbe stato ricoperto da due professionisti contabili, che avrebbero costituito le società coinvolte e assunto cariche amministrative. In quanto abilitati all’accesso alla piattaforma “cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, questi professionisti avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie per generare milioni di euro di crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori.

I crediti fittizi così creati sarebbero stati monetizzati attraverso la cessione ad altre società ignare oppure utilizzati in compensazione da società compiacenti per il pagamento di imposte realmente dovute. Questo meccanismo avrebbe provocato un doppio danno alle casse dello Stato: da un lato, la sottrazione di risorse tramite crediti inesistenti; dall’altro, la riduzione delle entrate fiscali dovute.

Ulteriori reati e liquidazione giudiziale

Nel corso delle investigazioni, la Procura ha richiesto e ottenuto la liquidazione giudiziale di una società salernitana utilizzata per la commissione di plurimi reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla creazione e all’utilizzo di crediti fittizi. Questa società avrebbe intrattenuto rapporti con altre società dedite alla commissione sistematica di reati tributari, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 335 milioni di euro.

Riciclaggio internazionale e flussi finanziari illeciti

Particolare attenzione è stata rivolta alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. Le indagini hanno permesso di ipotizzare reati di riciclaggio e autoriciclaggio per un valore complessivo di circa 17 milioni di euro, in alcuni casi attraverso il trasferimento di ingenti somme all’estero, in particolare verso Cina, India e Pakistan.

L’operazione si è distinta per la complessità, dovuta all’alto numero di soggetti coinvolti e alla diffusione del fenomeno su tutto il territorio nazionale. Gli investigatori hanno adottato un approccio multidisciplinare, integrando analisi documentali, fiscali e contabili con metodologie investigative tradizionali e strumenti tecnologicamente avanzati. Sono stati effettuati appostamenti, pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi dei tabulati telefonici, analisi forense di dispositivi informatici, tracciamento degli indirizzi IP e ricostruzione dei flussi telematici riconducibili agli indagati.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’operazione della Guardia di Finanza rappresenta un duro colpo alle frodi nel settore degli incentivi edilizi e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati economici e finanziari. La notifica dell’avviso di fissazione di interrogatorio preventivo per l’eventuale applicazione di misure cautelari personali nei confronti di nove soggetti lascia presagire ulteriori sviluppi giudiziari nelle prossime settimane.

IPA