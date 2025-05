Superbonus 110%, scoperte false fatture per 24 milioni di euro: raffica di perquisizioni e sequestri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’indagine condotta dalla Polizia Postale e dalla Guardia di Finanza ha portato a 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in diverse province italiane. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha svelato un’associazione per delinquere dedita all’emissione di false fatture nel settore edilizio per un totale di 24 milioni di euro.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha coinvolto oltre cento operatori delle forze dell’ordine, operanti in diverse province dell’Emilia-Romagna, tra cui Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, e in Campania, nelle province di Caserta e Napoli, oltre a Mantova. L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo di circa tre milioni di euro.

Il modus operandi del gruppo criminale

L’organizzazione criminale era specializzata nell’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sfruttando il superbonus del 110 per cento. Le indagini sono iniziate dopo una segnalazione di Poste Italiane riguardante movimenti sospetti su un conto corrente nella provincia di Bologna. Attraverso intercettazioni e pedinamenti, gli investigatori hanno ricostruito le dinamiche dell’associazione per delinquere, che includeva imprenditori reali e fittizi nel settore edile.

Conseguenze fiscali e riciclaggio

Il gruppo criminale riusciva a pagare meno tasse grazie al fittizio abbattimento dei ricavi, ottenuto gonfiando i costi con false fatture. Le somme venivano poi recuperate in contanti, con l’aiuto di organizzazioni criminali campane, creando provviste occulte di denaro da reimmettere nel circuito economico.

Collaborazione tra forze dell’ordine

Alle operazioni investigative hanno collaborato gli specialisti dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) della Guardia di Finanza, garantendo un supporto tecnico fondamentale per il successo dell’indagine.

Fonte foto: IPA