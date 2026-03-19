Superdiffusori di meningite in Inghilterra, emergenza per i casi dopo la serata in discoteca a Canterbury

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Nel Sud-Est dell’Inghilterra è scattata l’emergenza dopo l’aumento dei casi di meningite. A Canterbury, nel Kent, si contano almeno 20 casi tra studenti dopo i primi contagi durante una serata in discoteca, con due morti e diversi ricoveri. Secondo gli esperti, si tratta di uno dei focolai a più rapida crescita della malattia mai registrati nel Regno Unito. Le autorità parlano di un cluster anomalo per rapidità e concentrazione e ipotizzano il ruolo di “superdiffusori”.

Casi di meningite a Canterbury, cosa sta succedendo

L’epicentro dell’epidemia è stato individuato nell’area universitaria di Canterbury. Il focolaio è legato al meningococco di tipo B, uno dei ceppi più diffusi in Europa.

Le indagini epidemiologiche hanno individuato un possibile punto di contagio in una discoteca frequentata da studenti nei primi giorni di marzo. Un ambiente affollato e caratterizzato da contatti ravvicinati, condizioni ideali per la trasmissione del batterio.

ANSA

Le autorità sanitarie britanniche hanno avviato una massiccia campagna di profilassi. Migliaia di persone sono state contattate e sottoposte a trattamento antibiotico preventivo.

Super diffusori e cluster, perché il contagio è così rapido

A tenere banco nell’opinione pubblica inglese è il possibile ruolo dei cosiddetti “superdiffusori”. Nella meningite meningococcica, infatti, molte persone possono essere portatrici sane del batterio senza sviluppare sintomi.

In alcuni casi questi soggetti possono tuttavia trasmettere l’infezione ad altri individui, soprattutto in contesti ad alta densità sociale come università, locali o eventi. Il batterio è spesso latente anche se presente nella gola dei portatori sani, ma può diventare letale se entra nel flusso sanguigno.

Non a caso gli esperti hanno parlato di cluster “esplosivi”, limitati nello spazio e nel tempo ma molto intensi. La presenza di ceppi patogeni particolarmente aggressivi può aumentare la velocità di diffusione e la gravità dei casi.

Sarebbe proprio questa combinazione di fattori tra portatori sani, contatti ravvicinati e agenti patogeni aggressivi ad aver configurato l’improvvisa concentrazione di casi a Canterbury.

Come si trasmette la meningite e perché colpisce soprattutto i giovani

La meningite meningococcica si trasmette attraverso la saliva e le secrezioni respiratorie. Non serve un contatto prolungato: basta condividere oggetti, bere dallo stesso bicchiere o stare a distanza ravvicinata per favorire il contagio.

Per questo motivo la malattia colpisce spesso adolescenti e giovani adulti, categorie mediamente più esposte a eventi sociali intensi e contesti numerosi e di forte prossimità fisica con altre persone.

I sintomi iniziali possono essere ingannevoli: febbre, mal di testa e rigidità del collo, facilmente confusi con una normale influenza. Il vero problema è la rapidità con cui la malattia può evolvere. In alcuni casi può infatti risultare fulminante nel giro di poche ore.

Rischio meningite in Italia, cosa dicono gli esperti

Il focolaio britannico ha sollevato preoccupazioni anche in Italia, ma al momento il rischio resta contenuto. Secondo gli epidemiologi, la situazione italiana è simile a quella degli altri Paesi europei in cui si registrano casi sporadici, con cluster limitati e occasionali.

Un elemento chiave è la copertura vaccinale. In Italia esistono programmi di vaccinazione contro diversi ceppi di meningococco, inclusi quelli più diffusi tra i giovani.

Il rischio di importazione di casi, tuttavia, non è nullo. La presenza di studenti internazionali e gli spostamenti tra Paesi possono favorire la diffusione, come dimostra un caso segnalato in Francia collegato al focolaio inglese.