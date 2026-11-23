Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Superluna del Castoro di martedì 24 novembre 2026, che sarà visibile anche dall’Italia, è pronta a regalare uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’autunno. Il disco lunare apparirà leggermente più grande e luminoso del solito. L’evento inaugura una sequenza di tre Superlune consecutive, che accompagneranno gli appassionati di astronomia nei prossimi mesi.

Superluna del Castoro, a che ora e come vederla in Italia

L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre 2026, quando la Luna raggiungerà la fase di plenilunio esattamente alle 15:53, ora italiana. In quel momento, però, il satellite non sarà ancora visibile dal nostro Paese: per ammirarlo bisognerà attendere il tardo pomeriggio, quando comincerà a sorgere in prossimità del tramonto.

Il fenomeno potrà essere osservato da tutto il territorio nazionale, condizioni meteorologiche permettendo. L’orario esatto del sorgere della Luna varierà in base alla posizione geografica, ma il consiglio è quello di iniziare a guardare verso est già nelle ore del tramonto. A Milano e Napoli, per esempio, sarà visibile già dalle 16:10, mentre a Roma a partire dalle 16:15. A Palermo, invece, attorno alle 16:25.

Non saranno necessari telescopi o strumenti particolari: la Superluna sarà perfettamente osservabile a occhio nudo. Per godere dello spettacolo sarà sufficiente scegliere un luogo con una buona visuale sull’orizzonte orientale, possibilmente lontano da edifici, alberi e rilievi che potrebbero ostacolare la vista. Ma quella del 24 novembre sarà soltanto la prima di tre Superlune consecutive. Gli appuntamenti successivi sono previsti per il 24 dicembre 2026 e il 22 gennaio 2027, offrendo altre due occasioni per osservare il satellite in condizioni particolarmente favorevoli.

Perché la Superluna del Castoro appare più grande e luminosa

Il termine Superluna viene utilizzato per indicare una Luna piena che si verifica quando il satellite si trova relativamente vicino al perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra.

La Luna, infatti, non percorre un’orbita perfettamente circolare, ma ellittica. Di conseguenza, la distanza dal nostro Pianeta cambia continuamente. Quando il plenilunio coincide con una fase di maggiore vicinanza, il disco lunare appare leggermente più grande e luminoso rispetto a quello di una normale Luna piena. La differenza, tuttavia, non è sempre facilmente percepibile a occhio nudo. Senza un confronto diretto con altre osservazioni, potrebbe risultare difficile distinguere una Superluna da un plenilunio ordinario.

A rendere ancora più suggestivo lo spettacolo del 24 novembre contribuirà la posizione del satellite nelle prime ore della sera. Quando si troverà vicino all’orizzonte, infatti, la Luna sembrerà molto più grande di quanto appaia quando è alta nel cielo. Si tratta della cosiddetta illusione lunare, un effetto della percezione visiva che non dipende dalla reale distanza del satellite dalla Terra.

Perché si chiama Luna del Castoro

La denominazione Luna del Castoro affonda le proprie radici nelle tradizioni nordamericane, che associavano i diversi pleniluni dell’anno ai cambiamenti stagionali e alle attività della natura. Esistono due principali interpretazioni sull’origine di questo nome.

La prima fa riferimento ai castori che, durante il mese di novembre, si preparano all’arrivo dell’inverno sistemando e rafforzando i propri rifugi. La seconda interpretazione, invece, è legata alle antiche attività di caccia e commercio delle pellicce: novembre rappresentava il periodo in cui venivano posizionate le trappole per catturare questi animali prima dell’arrivo del gelo.

Il plenilunio di novembre è conosciuto anche come Luna del Gelo, un’altra denominazione che richiama l’abbassamento delle temperature e l’avvicinarsi della stagione invernale. Il nome Castoro, dunque, non ha alcun legame con le caratteristiche astronomiche della Superluna, ma rappresenta semplicemente un riferimento culturale e stagionale tramandato nel tempo.