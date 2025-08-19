Superluna di sangue in Italia, quando e dove sarà possibile osservare l'eclissi totale di luna
Il 7 settembre 2025 in Italia la “Luna di Sangue”, eclissi totale coincidente con Superluna, visibile dalle 19:30 e anche in streaming
Il 7 settembre 2025 L’Italia potrà presto assistere a una rara eclissi totale di Luna, nota come “Luna di Sangue”, che coinciderà con una Superluna. Il fenomeno sarà visibile nella serata del 7 settembre e regalerà sfumature spettacolari. Un evento che potrà essere osservato anche in streaming dal Virtual Telescope Project.
- Luna di Sangue, data e ora del fenomeno celeste
- Da dove vedere l'eclissi di Luna
- Perché la Luna diventa rossa
- Perché sarà anche una Superluna
- I consigli per una migliore osservazione
Luna di Sangue, data e ora del fenomeno celeste
La data da segnare nell’agenda di tutti gli appassionati di fenomeni celesti e di chi ama osservare il cielo notturno è quella del 7 settembre 2025.
Si tratterà di una domenica di fine estate, e l’Italia avrà il privilegio di assistere a una spettacolare eclissi totale di Luna, che trasformerà il satellite in una sfera dalle intense tonalità rossastre e ramate, dando vita alla suggestiva “Luna di Sangue”.
Elaborazione grafica della “Luna di Sangue”
Da dove vedere l’eclissi di Luna
Il fenomeno durerà complessivamente circa cinque ore e mezza, ma per il pubblico italiano la visione inizierà con la Luna già in piena fase di totalità, quando apparirà molto bassa a est.
A Roma il sorgere è previsto attorno alle 19:30, esattamente nel momento di massimo oscuramento, che toccherà l’apice alle 20:11.
La conclusione del fenomeno, con l’uscita dalla penombra terrestre, si verificherà poco prima delle 23:00, offrendo a tutto lo Stivale uno spettacolo unico.
Perché la Luna diventa rossa
Un’eclissi lunare si verifica quando Terra, Sole e Luna si trovano perfettamente allineati e il nostro pianeta oscura il satellite proiettandovi la sua ombra.
L’osservazione è sicura a occhio nudo, a differenza delle eclissi solari. Durante la totalità, l’atmosfera terrestre filtra la luce del Sole lasciando passare soprattutto le frequenze più calde, che colorano la Luna di rosso intenso.
Perché sarà anche una Superluna
Questa eclissi avrà una caratteristica speciale: coinciderà con una Superluna, poiché il satellite sarà vicino al perigeo, il punto più prossimo alla Terra.
Ciò renderà la Luna visibilmente più grande e brillante, con il fascino aggiunto delle sfumature color rame.
I consigli per una migliore osservazione
Per ammirare al meglio la Superluna sarà importante scegliere un luogo privo di ostacoli verso l’orizzonte orientale: terrazze, colline e coste offriranno la visuale migliore, considerando che il satellite nelle prime fasi rimarrà molto basso.
Chi userà binocoli o telescopi potrà cogliere dettagli più raffinati, come i passaggi graduali dall’ombra alla luce, ma anche senza strumenti la visione resterà memorabile, soprattutto se immortalata con paesaggi e monumenti a fare da cornice alla “Luna di Sangue”.
Chi non avrà la possibilità di assistere dal vivo potrà comunque seguire il fenomeno online. Il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming a partire dalle 19:45 ora italiana, così da consentire a chiunque di non perdere l’appuntamento.
L’ultima eclissi totale di Luna visibile dall’Italia si era verificata nel 2022 e per la prossima bisognerà attendere ancora diversi anni. Per questo l’eclissi del 7 settembre 2025 si annuncia come un evento imperdibile.