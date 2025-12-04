Superluna fredda 4 dicembre 2025, perché i nativi americani l'hanno chiamata così e quando sarà la prossima

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La notte tra il 4 e il 5 dicembre 2025 sarà illuminata dalla terza e ultima superluna del 2025. È nota anche come superluna fredda, un termine che arriva dalle tradizioni dei nativi americani perché segna l’inizio del freddo e delle gelate invernali. È considerata una delle superlune più intense degli ultimi anni per via di una combinazione di fattori che secondo le previsioni non si ripeterà prima del 2042.

La superluna fredda del 4 dicembre 2025

Con il termine superluna si indica una Luna piena che appare in cielo più grande e più luminosa del solito.

Non si tratta di un termine scientifico ma di origine popolare e sta a indicare quando la fase di Luna piena coincide con il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra.

ANSA

Ci sono già state due superlune quest’anno, a ottobre e novembre, la superluna fredda del 4 dicembre sarà l’ultima del 2025. Ce ne sarà poi un’altra nei primi giorni di gennaio 2026.

Come e quando osservarla

La Luna raggiungerà la fase di piena dopo il tramonto del 4 dicembre, il momento esatto di massima illuminazione sarà alle 00:14 ora italiana del 5 dicembre.

La Luna si troverà molto alta in cielo, tra la costellazione del Toro e quella di Perseo, e apparirà un po’ più grande e un po’ più luminosa.

A occhio nudo sarà però difficile notare le differenze, senza un confronto diretto ad esempio tra due foto scattate nello stesso punto.

Per osservare al meglio la superluna è ovviamente importante il meteo con un cielo sereno: è perfettamente visibile a occhio nudo, ma l’uso di strumenti come un binocolo o anche uno smartphone consente di cogliere maggiori dettagli.

Per uno spettacolo più suggestivo gli esperti consigliano di osservare il fenomeno subito dopo il tramonto, quando la Luna sorge all’orizzonte.

Perché i nativi americani l’hanno chiamata così

L’origine del termine superluna risale alla tradizione dei nativi americani, che davano nomi diversi alle lune piene di ogni mese.

Il plenilunio di dicembre veniva chiamato luna fredda perché segna l’inizio del freddo rigido e delle gelate invernali.

Quando ci sarà la prossima superluna fredda

La superluna fredda è degna di nota perché è l’ultima di tre consecutive superlune che chiudono il 2025 ma soprattutto perché non si potrà vederla per diversi anni.

La superluna fredda c’è quando si realizza una combinazione di più fattori: fase di luna piena, perigeo e periodo dell’anno.

Secondo le proiezioni, un fenomeno del genere non si ripeterà con la stessa intensità prima del 2042.