Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 22 arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti a San Nicola La Strada (Caserta). L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cittadini extracomunitari di origine centro-africana, accusati di aver gestito una fiorente attività di spaccio di hashish.

Operazione coordinata dalla Procura di Napoli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una lunga e articolata indagine che ha visto coinvolta la Squadra Mobile di Caserta. Gli investigatori hanno ricostruito l’attività di una vera e propria associazione per delinquere, composta da cittadini extracomunitari, che aveva trasformato il “Largo Rotonda” di San Nicola La Strada in una delle principali piazze di spaccio della zona.

Il ruolo del Largo Rotonda come centro dello spaccio

Il “Largo Rotonda”, situato in prossimità di una trafficata arteria stradale alle porte della città di Caserta, era diventato negli ultimi tempi un punto di riferimento per il traffico e la vendita al dettaglio di hashish. La zona era ormai nota anche a livello mediatico come una delle principali piazze di spaccio gestite da soggetti di origine africana, impegnati nella cessione di sostanze stupefacenti a qualsiasi ora del giorno.

Indagini e strumenti tecnologici

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Caserta, sono state supportate dall’installazione di decine di telecamere di sorveglianza. Questi dispositivi hanno permesso di documentare numerose cessioni di hashish, sequestrare le dosi di droga vendute agli acquirenti e identificare un elevato numero di soggetti coinvolti. L’attività investigativa ha così consentito di raccogliere elementi fondamentali per ricostruire la struttura e il funzionamento dell’organizzazione criminale.

Struttura dell’organizzazione criminale

L’associazione per delinquere individuata dagli inquirenti presentava una struttura orizzontale, con ruoli variabili tra i diversi sodali. Tutti i 22 partecipi destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare risultano di etnia centro-africana e già gravati da numerosi precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica, sulla base delle prove raccolte, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere per tutti i membri dell’organizzazione.

IPA