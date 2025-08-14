Supermercati aperti a Ferragosto 2025, gli orari dei punti vendita e dov'è possibile fare la spesa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nemmeno nel giorno di Ferragosto 2025 manca chi ha bisogno di fare la spesa: ecco perché anche quest’anno molti supermercati italiani restano aperti, ma con orari ridotti o differenziati in base alla catena e alla città. Fra grandi insegne e discount, ogni punto vendita ha le sue regole e controllare i siti ufficiali è fondamentale per evitare sorprese.

Dove fare la spesa a Ferragosto 2025

Ferragosto è tradizionalmente dedicato a vacanze, mare e pranzi all’aperto, ma non sempre coincide con una giornata di chiusura per i supermercati.

Chi necessita di rifornimenti all’ultimo minuto deve però fare attenzione: non esiste un calendario unico, e anche per il 2025 ogni insegna definisce autonomamente orari e modalità di apertura, spesso con fasce ridotte o limitate alle aree metropolitane.

iStock

Diversi i supermercati aperti nella giornata di Ferragosto 2025

Supermercati aperti e orari

Nei centri urbani di maggiori dimensioni, gran parte dei punti vendita Conad accoglierà i clienti anche a Ferragosto, sebbene diversi negozi scelgano l’apertura solo mattutina. Sul sito ufficiale, una mappa interattiva consente di individuare lo store operativo più vicino.

Carrefour, invece, garantisce in numerosi casi orari ampi, dalle 7 fino alle 21 o addirittura alle 22, con vari supermercati disponibili per l’intera giornata festiva.

Catene con aperture limitate

Bennet opta generalmente per l’attività mattutina, dalle 8 o 8.30 fino alle 13. Coop e Ipercoop alternano chiusure totali nei piccoli centri ad aperture, tra le 8 e le 20, nelle grandi città.

Per Crai, invece, ogni singolo esercente stabilisce l’orario, per cui la consultazione online resta indispensabile. Anche Despar resta aperto, ma raccoglie tutte le eccezioni in una sezione web dedicata.

Esselunga, Famila e Iper: chi è aperto

Esselunga conferma l’apertura di oltre 130 supermercati, generalmente dalle 8 alle 14, con l’elenco completo disponibile online. Le insegne Famila e Iper pubblicano sui propri siti le aperture straordinarie.

Pam–Panorama alterna negozi chiusi ad altri aperti dalle 8 alle 14 o fino a orari serali. Il Gigante varia a seconda della sede: alcuni store si fermano entro le 13, altri proseguono fino alle 20-21, con aperture mattutine dalle 8 o 8.30.

Aperture e orari dei discount

In Aldi alcuni punti vendita restano chiusi, come quelli di Milano (viale C. Troya e viale Monza), Nichelino, Torino (via Millio), San Giuliano Milanese, Muggiò, Ferrara (via Eridano) e Curtatone, mentre gli altri supermercati mantengono il consueto orario estivo.

I punti vendita Lidl presentano orari variabili con apertura compresa tra le 7.30 e le 8.30 e chiusura tra le 19.30 e le 21.

MD predilige la fascia mattutina, aprendo tra le 8.30 e le 9 e chiudendo entro le 12.30-13. Eurospin mantiene l’attività dalle 8.30 alle 13, con alcune eccezioni fino alle 22.