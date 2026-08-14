Supermercati aperti a Ferragosto 2026, dove è possibile fare la spesa: gli orari e quali sono chiusi
La guida completa alle aperture dei supermercati a Ferragosto 2026: gli orari straordinari e i punti vendita aperti o chiusi il 15 agosto
In vista del festivo di sabato 15 agosto, gli italiani si chiedono se i supermercati a Ferragosto 2026 garantiscano i servizi per le ultime spese festive. La risposta varia sensibilmente da catena a catena, poiché molti marchi della grande distribuzione organizzata hanno disposto aperture straordinarie, mentre altri hanno preferito la chiusura totale o l’adozione dell’orario domenicale ridotto.
- Supermercati aperti a Ferragosto 2026: le scelte di Coop e Conad
- Gli orari di Aldi, Bennet, Lidl ed Eurospin
- Come verificare se i supermercati sono aperti
Supermercati aperti a Ferragosto 2026: le scelte di Coop e Conad
Per la giornata di festa, Conad ha organizzato un articolato piano territoriale garantendo aperture straordinarie per la mezza giornata o l’intero orario, raccomandando ai clienti la verifica sullo store locator.
Al contrario, la rete di punti vendita Coop osserverà una chiusura quasi generalizzata su tutta la penisola, riaprendo regolarmente le proprie porte domenica 16 agosto.
Gli store Carrefour e quelli della catena Esselunga godranno invece di una spiccata autonomia locale, lasciando la decisione del servizio festivo ai singoli punti vendita, molti dei quali opereranno con la classica fascia oraria ridotta concentrata principalmente nelle ore del mattino.
Gli orari di Aldi, Bennet, Lidl ed Eurospin
I punti vendita Aldi accoglieranno la clientela a Ferragosto applicando a tutti i negozi l’orario festivo domenicale, mentre i centri Bennet hanno già confermato l’apertura straordinaria per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto, solitamente dalle 8 alle 20.
La catena Lidl e i discount Eurospin garantiranno la disponibilità dei propri servizi di vendita a macchia di leopardo, assicurando l’operatività soprattutto nei grandi centri urbani e nelle principali località turistiche balneari.
Chi ha la necessità di fare acquisti dovrà comunque consultare i canali ufficiali per evitare di trovare i cancelli chiusi nelle strutture periferiche.
Come verificare se i supermercati sono aperti
Per quanto riguarda i marchi Pam, MD e Penny Market, la quasi totalità dei punti vendita italiani rimarrà regolarmente accessibile al pubblico, pur applicando per la giornata di Ferragosto una programmazione oraria speciale.
Anche la vasta rete di supermercati Famila e i complessi del gruppo Il Gigante e Iper, La grande i hanno disposto la copertura delle festività, riservando tuttavia l’apertura principalmente alla prima metà della giornata.
Le associazioni dei consumatori ricordano di verificare preventivamente online le schede dei singoli negozi per conoscere con esattezza le modifiche di orario ed evitare spiacevoli sorprese.