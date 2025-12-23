Supermercati aperti a Natale, gli orari dal Carrefour a Esselunga fino a Coop e Conad

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I giorni di Natale, con i pranzi e le cene di famiglia, è necessario fare un bel rifornimento di cibo. La spesa andrebbe fatta con un po’ d’anticipo, per evitare di ritrovarsi senza il necessario nelle giornate più caotiche. Per chi deve fare acquisti dell’ultimo minuto, il consiglio è quello di controllare gli orari dei supermercati aperti a Natale. La maggior parte restano chiusi il 25 dicembre e fanno orario ridotto alla Vigilia.

Come evitare di trovare i supermercati chiusi

Durante le festività gli orari possono cambiare in modo non uniforme con alcune catene che applicano regole generali, altre lasciano decidere al singolo punto vendita.

Il modo più sicuro per verificare che il supermercato in cui si vuole andare sia aperto, è controllare l’orario festivo del negozio specifico. Si può fare telefonando e chiedendo direttamente al negozio, oppure andando sull’app o sul sito della catena, cercare il punto vendita sullo store locator e controllare la sezione “orari festivi”.

iStock

Un supermercato

Il 26 dicembre è la giornata in cui i negozi sono aperti più a macchia di leopardo, di solito sono attivi quelli nelle zone ad alta affluenza.

Gli orari di Aldi, Bennet, Carrefour, Conad e Coop

In generale Aldi è aperto come in un giorno normale il 24 dicembre, chiuso il 25 dicembre e con orario della domenica il 26 dicembre. Per sicurezza si può chiamare il numero verde: 800 370 370.

Se si fa la spesa nei negozi Bennet, non c’è un orario unico per tutti. A Natale e a Santo Stefano molti punti vendita risultano chiusi, alla Vigilia l’apertura varia da negozio a negozio. La soluzione è controllare sul sito il proprio punto vendita o chiamare il numero verde 800 23 66 38.

Anche per i Carrefour, l’apertura durante le feste può variare per città e regione. In generale alla vigilia si può andare a fare la spesa, mentre il 25 e il 26 le porte resteranno chiuse. Il numero verde da chiamare per avere informazioni è: 800 650650.

Chi deve fare la spesa a Natale e a Santo Stefano potrebbe andare alla Conad, molti negozi di questo marchio restano aperti anche il 25 e il 26 dicembre. Sul sito si possono trovare i punti vendita che restano in servizio.

Alla Coop di solito si lavora il 24 dicembre con orario ridotto (8:00 – 19:00), a Natale prevale la chiusura, il 26 potrebbe esserci un orario ancora più ridotto della Vigilia. Il numero verde nazionale da contattare: 800 805 580.

Gli orari di Esselunga, Eurospin e Iper

All’Esselunga si può fare la spesa alla Vigilia con orario dalle 7:30 alle 20:00, ma il 25 e il 26 risultano giorni di chiusura. Per qualsiasi informazione si può cercare il proprio punto vendita sul sito o chiamare il numero verde: 800 666555.

Quasi tutti gli Eurospin restano chiusi a Natale. La Vigilia spesso restano aperti con chiusura anticipata, mentre il 26 dipende dalla zona. A Santo Stefano alcuni punti vendita sono aperti, altri restano chiusi. Per informazioni sicure, è meglio chiamare il proprio negozio.

All’Iper, la Vigilia si lavora con orario ridotto dalle 8:00 alle 20:00, Natale è giorno di chiusura, mentre il 26 torna l’operatività con un orario più ampio dalle 7:30 alle 21:20. Iper (la Grande i) non risulta avere un numero verde unico sul sito ufficiale; per l’assistenza viene indicato un form di contatto.

Gli orari di Lidl, MD e Pam

Come la maggior parte delle altre catene, Lidl lavora alla Vigilia con orario ridotto, resta chiuso a Natale e, in base alla località, potrebbe essere aperto il 26 dicembre. Per informarsi si può verificare sul sito il punto vendita specifico oppure contattare il numero verde: 800 480 048.

MD di solito riduce l’orario del 24 dicembre dalle 8:00 alle 19:00 e chiude a Natale. Anche a Santo Stefano la regola generale indica chiusura, ma possono esserci variazioni a livello di singolo punto vendita. Si può chiamare il numero verde: 800 555 000.

Pam segue uno schema abbastanza regolare: vigilia aperta dalle 8:00 alle 20:00, Natale chiuso, Santo Stefano spesso aperto ma con orario ridotto dalle 8:00 alle 19:00. Per Pam e Pam Panorama non risulta un numero verde nazionale, è possibile cercare gli orari del punto vendita direttamente sul sito.

Gli orari di Familia, il Gigante e Penny Market

Famila il 24 dicembre riduce l’orario già il 24 restando aperto dalle 8:00 alle 19:00 e chiuso i due giorni successivi. Se si deve fare la spesa in un giorno “sensibile”, si può chiamare il numero verde: 800 992 992.

Il Gigante resta aperto alla Vigilia con orario normale dalle 8:00 alle 20:30, è chiuso a Natale, e torna aperto a Santo Stefano con orario normale sempre dalle 8:00 alle 20:30. Sul sito della catena si può visualizzare una pratica scheda con le aperture dei singoli punti vendita durante le feste.

Chi si rifornisce da Penny Market ha a che fare con la situazione più incerta, sia la Vigilia sia Santo Stefano possono avere orari diversi a seconda del negozio, mentre il 25 dicembre è indicato come giorno di chiusura. Se si deve comprare qualcosa il 24 o il 26 dicembre, è bene verificare la situazione del proprio punto vendita sul sito o chiamando il numero verde: 800 901 290.