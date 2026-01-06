Supermercati aperti martedì 6 gennaio 2026 per l'Epifania, dove fare la spesa e gli orari di apertura

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Supermercati aperti anche martedì 6 gennaio 2026, giorno in cui si festeggia l’Epifania. Il consiglio è di controllare questa guida ma anche i vari siti dei singoli esercizi in quanto alcuni seguiranno orari di apertura diversi da quelli regolari: di seguito la lista dei negozi dove fare la spesa anche durante l’ultima festività del periodo natalizio e i rispettivi orari previsti.

Epifania 2026, dove fare la spesa

Con l’Epifania si chiude il periodo di vacanza compreso tra Natale e l’inizio del nuovo anno. Il 6 gennaio è l’ultimo giorno di festeggiamenti, di bagordi e di grandi abbuffate. Proprio in vista di queste, sono in tanti i clienti che dovranno fare tappa nei supermercati per fare la spesa o per gli acquisti dell’ultimo minuto.

Niente paura perché la gran parte degli esercizi sarà aperta anche se spesso con orari ridotti. Ecco nel dettaglio, per ciascun marchio, le aperture, le chiusure e gli eventuali orari speciali.

Supermercati aperti anche per l’Epifania ma con orari ridotti

Gli orari nel giorno della Befana

Pur provando a essere più precisi possibili, il consiglio resta sempre quello di consultare e verificare direttamente sui siti ufficiali dei supermercati e delle catene per essere aggiornati al meglio, per avere ulteriori dettagli e per controllare eventuali aperture, chiusure od orari particolari, in base al singolo punto vendita.

In generale, gli esercizi saranno aperti per il giorno dell’Epifania ma molti di essi si comporteranno come se questo martedì fosse una domenica, utilizzando, insomma, l’orario festivo.

Diverse catene di supermercati hanno lasciato a discrezione del singolo punto vendita la possibilità di restare aperti per tutta la giornata o di fare orario ridotto mentre fanno storia a sé i negozi posti in luoghi di attrazione turistica che restano affollate dai vacanzieri durante le ultime ore fuori porta, prima di tornare alla quotidianità.

Quali supermercati sono aperti martedì 6 gennaio 2026?

Carrefour garantisce il servizio ai clienti ma con possibile orario festivo nella maggior parte dei punti vendita. Lo stesso vale per Conad le cui aperture non sono uniformi e dipendono dalla gestione locale del supermercato pur essendo previste aperture straordinarie in diverse regioni. Anche per Coop molti punti vendita riaprono con orari festivi ma le cooperative territoriali e gli esercizi che si trovano in zone turistiche possono far eccezione.

Aperti anche i supermercati griffati Pam e MD ma solo per metà giornata. Via libera anche per i punti vendita di Lidl che faranno orario festivo. Per quanto riguarda Crai, la gestione degli orari festivi è affidata ai singoli esercenti.

Orario ridotto anche per la catena Esselunga e per Aldi, dove si seguirà l’orario domenicale. Diversa la situazione per Eurospin, come scrive il Corriere della Sera, dove non c’è una regola valida per tutti e quindi alcuni punti vendita saranno aperti e altri no.