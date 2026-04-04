Supermercati aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta, l'elenco su dove fare la spesa e il consiglio da seguire

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026? E, se sì, con quali orari? Sono tanti i clienti che vorranno usufruire dei servizi dei loro punti vendita preferiti per comprare le ultime cose in vista dei pranzi delle due giornate festive. Alcuni esercizi resteranno aperti nel fine settimana, altri faranno mezza giornata e altri ancora avranno orari ad hoc mentre la maggior parte di essi sarà chiusa.

Quali supermercati saranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2026

Come ormai accade sovente in occasione delle festività, anche a Pasqua e Pasquetta 2026 i supermercati italiani avranno orari e aperture lasciate spesso a discrezione del singolo punto vendita. Anche per le giornate di domenica 5 aprile e lunedì 6 ci saranno quindi esercizi aperti normalmente, altri che seguiranno l’orario dei giorni feriali, altri ancora che saranno aperti solo per mezza giornata e altri ancora che resteranno chiusi.

Di seguito un vademecum secondo le comunicazioni che le varie catene di distribuzione più importanti hanno fornito per i loro clienti.

L’elenco delle aperture e degli orari. E c’è un consiglio da seguire

In generale, non saranno tanti i supermercati che resteranno aperti soprattutto a Pasqua mentre di più saranno quelli disponibili a Pasquetta seppur con orari ridotti. La maggior parte degli esercizi – soprattutto nella giornata di domenica e soprattutto nei centri piccoli – chiuderanno.

Le decisioni, insomma, non saranno omogenee sul territorio nazionale.

Resta valido, quindi, il suggerimento di controllare online gli orari di apertura dei supermercati direttamente sulle rispettive pagine social o sui siti ufficiali in quanto, in giornate come queste, possono variare significativamente da città a città. Un buon consiglio è anche quello di provare a telefonare direttamente al negozio di fiducia.

Dove si può fare la spesa a Pasqua e Pasquetta

Di seguito le scelte adoperate dalle grandi catene di supermercati.

Per Esselunga a Pasqua , domenica 5 aprile, i punti vendita resteranno chiusi , mentre a Pasquetta , lunedì 6, molti negozi saranno aperti con orario 8-20. Aperti molti punti vendita Conad in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

a , domenica 5 aprile, i punti vendita resteranno , mentre a , lunedì 6, molti negozi saranno con orario 8-20. Aperti molti punti vendita in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. In linea di massima chiusi a Pasqua anche i supermercati Carrefour , con qualche eccezione a Torino e a Roma . Per quanto riguarda Coop , le aperture sono a discrezione dei punti vendita: alcuni saranno chiusi a Pasqua ma aperti a Pasquetta, altri resteranno chiusi in entrambe le giornate.

, con qualche eccezione a e a . Per quanto riguarda , le aperture sono a discrezione dei punti vendita: alcuni saranno altri resteranno chiusi in entrambe le giornate. Chiusi a Pasqua anche la stragrande maggioranza dei punti vendita Lidl , anche se qui le aperture vengono decise a livello locale. Per Pasquetta invece in tanti faranno orario ridotto. Situazione simile anche per i punti vendita Eurospin , in linea generale, chiusi a Pasqua, come i Penny Market , mentre ci sono possibili aperture a Pasquetta, con orario ridotto.

, anche se qui le aperture vengono decise a livello locale. Per Pasquetta invece in tanti faranno orario ridotto. Situazione simile anche per i punti vendita , in linea generale, chiusi a Pasqua, come i , mentre ci sono possibili aperture a Pasquetta, con orario ridotto. Scelte legate al singolo punto vendita e alla singola città per quanto riguarda la catena Pam Panorama mentre Aldi e MD chiudono a Pasqua e aprono per Pasquetta quando i negozi osserveranno l’orario domenicale.