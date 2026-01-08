Supermercati chiusi la domenica, Coop ci pensa per risparmiare sugli stipendi maggiorati al 30%

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive ha proposto la chiusura domenicale dei supermercati Coop per risparmiare sugli stipendi, maggiorati fino al 42% nei giorni festivi. La proposta ha attirato le critiche delle associazioni di settore, ma la grande distribuzione organizzata ha vissuto un anno difficile e i profitti si sono di molto ridotti.

La proposta di chiudere i supermercati Coop di domenica

In un’intervista al Sole 24 Ore, il presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive ha avanzato la proposta di chiudere i supermercati di domenica per risparmiare sugli stipendi.

I supermercati in Italia possono rimanere aperti senza nessun giorno di chiusura obbligatoria dal 2013, quando il governo Monti approvò il decreto “Salva Italia”, che aboliva questa pratica.

123RF

Da allora la grande distribuzione organizzata ha assicurato la continuità dell’orario durante la settimana, ma ora questa prassi potrebbe essere diventata troppo dispendiosa. Dalle Rive ha spiegato:

Le principali imprese del sistema Coop ora vedono con favore la chiusura la domenica e vogliamo vedere se è possibile aprire dei tavoli di confronto con Federdistribuzione e l’Associazione della distribuzione moderna (Adm), se si può arrivare a una visione condivisa.

La risposta delle associazioni di settore

L’idea non piace alle associazioni di settore. L’idea di chiudere la domenica è conveniente per i supermercati, perché riduce i festivi pagati ai dipendenti. Lo stipendio la domenica ha una maggiorazione tra il 30% e il 42%.

Il timore però sarebbe quello di lasciare troppo spazio alla concorrenza dell’e-commerce, come spiegato da Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Confcommercio Padova:

È evidente che, adesso come adesso, chiudere la domenica significa offrire un assist formidabile all’online e, comunque, non credo che si possano modificare così, di punto in bianco, abitudini dei consumatori ormai consolidate.

La Gdo sta andando male

Il 2025 è stato un anno complesso per la grande distribuzione organizzata, come sottolineato anche dallo stesso Dalle Rive nella sua intervista.

La crescita molto limitata dell’economia italiana ha ridotto il potere di spesa dei consumatori e questo ha eroso gli incassi dei supermercati.

Al contempo il prezzo dell’energia, tra i più alti in Italia a causa della dipendenza del nostro Paese dalle forniture di gas, è aumentato, riducendo ulteriormente i margini.