Supermercati più convenienti per fare la spesa in Italia, da Eurospin a Lidl e Penny Market: dove si risparmia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’indagine Altroconsumo 2026 rivela le insegne di supermercati dove si risparmia di più in Italia per fare la spesa, analizzando oltre 1,5 milioni di prezzi. Scegliendo i prodotti più economici nei discount come Eurospin, una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 3.790 euro all’anno, mentre la Toscana si conferma la regione più competitiva.

Supermercati più economici in Italia: i discount guidano la classifica della spesa

La 37ª edizione dell’indagine annuale di Altroconsumo ha analizzato 1.158 punti vendita in 67 città italiane, prendendo in esame oltre 1,5 milioni di prezzi su 124 categorie di prodotti. Tra febbraio e marzo 2026, i prezzi hanno registrato un leggero aumento medio dell’1% rispetto all’anno precedente, evidenziando un rallentamento dell’inflazione ma mantenendo alto il peso della spesa sui bilanci familiari.

Per chi cerca il massimo risparmio acquistando i prodotti più economici sullo scaffale, l’insegna più conveniente in assoluto si conferma Eurospin (indice 100). Seguono a breve distanza In’s Discount (102), Lidl (102), Prix Discount (102), Aldi (103), MD (105) e Penny Market (108).

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Per una famiglia di quattro persone con un budget medio di 9.450 euro all’anno, la scelta di Eurospin per il carrello del primo prezzo consente di tagliare la spesa fino a 3.790 euro (pari al 40%). Tra le catene tradizionali, la prima in graduatoria per i prodotti più economici è Ipercoop, staccata del 17% rispetto ai discount principali. Per la spesa mista nel canale discount, il primato è condiviso da Eurospin e In’s.

Le posizioni di Spazio Conad e Ipercoop

Nel segmento dei prodotti a marchio del distributore (private label standard), a conquistare la vetta è Spazio Conad (indice 100), seguita da Famila (101) ed Esselunga Superstore (103).

Rispetto all’insegna meno conveniente di questa categoria, Eurospar, il risparmio potenziale per i prodotti a marchio del supermercato raggiunge il 19%, traducendosi in un vantaggio fino a 3.305 euro annui per un nucleo di quattro persone. Passando alla spesa mista negli iper e super tradizionali, il primo posto è occupato da Dok (100).

Quando invece il carrello è composto prevalentemente da prodotti di marca dei grandi brand industriali, le differenze di prezzo tra le varie insegne risultano più assottigliate, con un margine di risparmio massimo che si attesta al 7% (circa 420 euro all’anno). In questo specifico carrello “brandizzato”, la vetta della classifica è condivisa da Ipercoop e Spazio Conad, seguite da Esselunga Superstore e Famila (101).

La geografia della convenienza: le città dove si risparmia di più

L’analisi geografica evidenzia forti differenze territoriali tra le varie regioni italiane. Le città più economiche dove fare la spesa si concentrano in Toscana, con il blocco composto da Pistoia, Lucca, Firenze e Prato in testa alla classifica.

All’estremo opposto si collocano Genova, Sassari, Aosta e Teramo. Prendendo in esame i singoli punti vendita per i prodotti di marca, il supermercato più conveniente d’Italia risulta essere il Mega di Treviso (indice 100), seguito dai punti vendita Coop di Lucca e dall’Iperal di Cinisello Balsamo (101).

Milano si conferma la città con il più alto livello di concorrenza interna: scegliere il punto vendita meno caro del capoluogo lombardo rispetto a quello più costoso permette un risparmio annuo fino a 1.390 euro (il 18% del totale).

Notevoli anche le disparità sul peso della spesa rispetto al reddito familiare: in Trentino-Alto Adige il carrello assorbe il 10% del bilancio familiare, mentre in Calabria e Campania può incidere fino al 19%.