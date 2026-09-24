Supermercato assaltato da 50 giovani dopo la scuola, furti a raffica nelle corsie e video sui social

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Caos e panico in un supermercato di Modena. Dopo la scuola, una cinquantina di giovani si sono riuniti e hanno assaltato il negozio saccheggiando gli scaffali e creando agitazione tra clienti e dipendenti. I video del furto sono poi stati pubblicati sui social. Molti si sono coperti il volto per non farsi riconoscere, fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare gli autori del gesto.

50 giovani assaltano il supermercato

Una cinquantina di ragazzi sono ritrovati all’uscita da scuola e hanno deciso di fare irruzione in un supermercato in via Rainusso, a Modena.

Nell’azione del gruppo sono stati saccheggiati gli scaffali e l’assalto ha messo in agitazione sia i clienti che i dipendenti.

Il colpo è durato circa una decina di minuti, durante i quali i giovani, muniti di telefonini per riprendere il saccheggio, hanno preso dagli scaffali bevande, cibo e altri prodotti.

Alcuni di loro, si sono coperti il volto per non farsi riconoscere, probabilmente consapevoli di star compiendo atti illegali.

Le indagini per identificare gli autori dell’assalto

I carabinieri, intervenuti sul posto, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Sono considerate fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero aiutare nell’identificazione dei componenti del gruppo di assaltatori del discount.

Secondo quanto si vede nei video condivisi in rete, gli autori del saccheggio avrebbero avuto zaini sulle spalle, segno del fatto che con ogni probabilità erano appena usciti da scuola.

L’azione è stata ricostruita in questo modo: sono entrati come un’ondata, quasi travolgendo i clienti presenti, poi si sono sparpagliati arraffando tutto ciò che riuscivano a prendere direttamente dagli scaffali.

I dipendenti del discount hanno raccontato che non si tratta di un episodio isolato, ci sarebbero stati anche altri tentativi. Ancora da quantificare il valore dei prodotti portati via martedì.

Le parole del sindaco di Modena

“Un fatto grave. La logica del branco può manifestarsi nel furto, come in questo caso, ma può rivolgersi anche contro le persone, con conseguenze ben più gravi. Esprimo solidarietà ai lavoratori del punto vendita”, ha comunicato in una nota il sindaco di Modena Massimo Mezzetti intervenendo sui fatti accaduti nel discount.

“Episodi di questo genere – ha evidenziato il primo cittadino – non possono diventare parte della quotidianità di chi lavora. I carabinieri, intervenuti sul posto, ricostruiranno quanto accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere“.

“Un dato però deve farci riflettere – ha proseguito Mazzetti – siamo di fronte a giovanissimi che agiscono con la convinzione di poter restare impuniti. A Modena abbiamo dimostrato, grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine e della polizia locale, che anche i minorenni che commettono reati vengono individuati e chiamati a risponderne. È arrivato il momento di affrontare seriamente il tema della devianza minorile e del senso di impunità”.