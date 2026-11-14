Supermercato della droga nel frigorifero a Bergamo: 15 chili di hashish in barattoli etichettati, il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Barattoli sigillati, varietà catalogate ed etichette come sugli scaffali di un negozio. Dentro un frigorifero trasformato in banco espositivo, in un’abitazione di Bergamo, la Squadra mobile ha trovato circa 15 chili di hashish e marijuana, oltre a numerosi vaporizzatori per sigarette elettroniche e più di 10.000 euro in contanti.

Il 10 novembre è stato arrestato un 23enne. A colpire gli investigatori è stata soprattutto l’organizzazione: le diverse qualità di hashish erano divise per tipo, chiuse in contenitori singoli e disposte in ordine, come in un vero supermercato della droga.