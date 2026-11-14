Supermercato della droga nel frigorifero a Bergamo: 15 chili di hashish in barattoli etichettati, il video
Scoperto un supermercato della droga a Bergamo: arrestato un 23enne con 15 kg di stupefacenti in casa.
Barattoli sigillati, varietà catalogate ed etichette come sugli scaffali di un negozio. Dentro un frigorifero trasformato in banco espositivo, in un’abitazione di Bergamo, la Squadra mobile ha trovato circa 15 chili di hashish e marijuana, oltre a numerosi vaporizzatori per sigarette elettroniche e più di 10.000 euro in contanti.
Il 10 novembre è stato arrestato un 23enne. A colpire gli investigatori è stata soprattutto l’organizzazione: le diverse qualità di hashish erano divise per tipo, chiuse in contenitori singoli e disposte in ordine, come in un vero supermercato della droga.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.