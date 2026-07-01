Supermercato le cambia turno di lavoro, giudice del lavoro dà ragione alla madre caregiver: il caso a Rimini

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una dipendente di un supermercato di Rimini, madre single e caregiver di due figli di cui uno con grave disabilità, ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale del Lavoro dopo che l’azienda le aveva modificato il turno. Il giudice ha stabilito che la lavoratrice ha diritto a un’organizzazione dell’orario compatibile con le esigenze di assistenza al figlio. E, di conseguenza, il datore di lavoro ha il dovere di adottare misure organizzative che tutelino i dipendenti impegnati nella cura di familiari con disabilità.

La vicenda della lavoratrice di Rimini

La protagonista della vicenda è una donna di 42 anni residente a Rimini, impiegata da circa vent’anni nello stesso supermercato nel reparto ortofrutta con un contratto part-time di 30 ore settimanali, dalle 5:00 del mattino alle 11:00.

Orario difficile, ma che le permette di essere al lavoro quando il figlio con disabilità si trova a scuola e di essere a casa nel pomeriggio, così da assisterlo nelle necessità quotidiane, tra cui la palestra e la piscina.

Ma l’equilibrio costruito negli anni si è interrotto lo scorso febbraio, quando l’azienda ha deciso di spostare il turno al pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, nell’edizione di Bologna, e dall’Ansa alla lavoratrice sarebbe stata anche proposta una diversa sede lavorativa, distante circa trenta chilometri da Rimini.

Il ricorso al Tribunale del Lavoro

La dipendente ha contestato la modifica dell’orario, spiegando che il nuovo turno avrebbe compromesso la possibilità di assistere il figlio, che durante i nove mesi dell’anno scolastico frequenta le lezioni al mattino e necessita della presenza della madre nel pomeriggio.

Dopo i ripetuti dinieghi ricevuti dall’azienda e il fallimento del tentativo di conciliazione, la donna si è rivolta alla consigliera provinciale di parità di Rimini, Adriana Ventura, che l’ha affiancata nel percorso culminato con il ricorso al Tribunale del Lavoro.

La sentenza

Il giudice del lavoro Lucio Ardigò ha accolto il ricorso riconoscendo alla lavoratrice il diritto a mantenere un’organizzazione dei turni compatibile con il proprio ruolo di caregiver.

La donna potrà così continuare a lavorare nel reparto ortofrutta con il turno mattutino, così come aveva fatto negli ultimi vent’anni. Una “sentenza di civiltà“, l’ha definita Adriana Ventura, non nascondendo la soddisfazione.