Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono dieci gli studenti denunciati dai Carabinieri a Modena al termine di un’indagine che ha permesso di identificare i responsabili di un furto commesso in un supermercato cittadino. I giovani, di età compresa tra 14 e 18 anni, sono stati individuati e segnalati all’autorità giudiziaria dopo un’indagine rapida e approfondita, nata da alcuni attriti tra studenti e culminata nel furto.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili a Modena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni hanno avviato un’articolata attività investigativa per chiarire i contorni di un furto che aveva suscitato clamore anche sui social network, grazie alla diffusione di video che documentavano l’accaduto. Gli investigatori sono riusciti a identificare dieci ragazzi, tutti studenti, che sono stati denunciati in stato di libertà sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena sia a quella presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Dal litigio al furto

L’episodio ha avuto origine da precedenti tensioni tra studenti, che hanno portato un gruppo numeroso di giovani a radunarsi davanti a un istituto scolastico cittadino alla ricerca di un coetaneo. Il tempestivo intervento di alcuni docenti, che hanno impedito l’accesso all’edificio e protetto gli studenti in uscita, ha costretto il gruppo a cambiare obiettivo. Così, i ragazzi si sono diretti verso un supermercato nelle vicinanze, dove circa quindici di loro sono entrati, approfittando della confusione e della superiorità numerica per mettere a segno il furto di diversi prodotti dagli scaffali.

Gli approfondimenti investigativi, basati su riscontri sul territorio, testimonianze e comparazioni fotografiche, hanno permesso di ricostruire nei dettagli le azioni dei giovani coinvolti. Diversi studenti hanno sottratto confezioni di sushi, tramezzini, dolciumi e bottiglie di alcolici, nascondendo la merce sotto i vestiti o nelle tasche delle giacche, e in alcuni casi riponendola direttamente negli zaini dei compagni. Tra gli episodi più singolari, è emerso quello di un ragazzo che ha occultato una confezione di dolci nei pantaloni, per poi abbandonarla in un altro reparto e sottrarre una bottiglia di superalcolico.

Il ruolo delle forze dell’ordine e delle istituzioni scolastiche

I componenti del gruppo, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine, risultano residenti in diversi comuni della provincia. L’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena testimonia l’impegno costante nel contrasto ai fenomeni di devianza giovanile e al disordine urbano. L’attività svolta sottolinea inoltre l’importanza di un controllo capillare del territorio e della collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine.

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