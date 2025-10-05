Supertempesta Amy in arrivo in Italia, maltempo con vento e pioggia da Nord a Sud: le previsioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La supertempesta Amy, che si sta abbattendo con forti venti e piogge sul Nord Europa, toccherà anche l’Italia. A partire dalla fine del weekend, rovesci e temporali hanno iniziato a colpire il Nord, in particolare l’Emilia-Romagna. Venti forti invece sull’Adriatico, mentre al Centro diffusa instabilità. Piogge e temporali su Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria. È stata lanciata l’allerta gialla su diverse regioni costiere.

La supertempesta Amy è in arrivo

La supertempesta Amy è arrivata anche in Italia. La perturbazione tropicale proveniente dall’Atlantico ha raggiunto l’Europa causando notevoli disagi. Ha portato con sé forti venti e precipitazioni intense, colpendo soprattutto il Nord Europa e ora si sta estendendo verso il nostro Paese.

Si tratta di un fronte atlantico collegato alla tempesta Amy, che ha toccato le isole britanniche con venti fino a 170 km/h. Si muove velocemente ed è attesa su tutto il Centro e il Sud dell’Europa. È previsto già dal tardo pomeriggio l’arrivo del maltempo sull’arco alpino e nella notte con rovesci e temporali sul Nord e parte del Centro Italia. Scatta infatti l’allerta gialla sulle zone costiere, più esposte.

ANSA In foto il forte vento scatenato dalla tempesta Amy in arrivo anche sull’Italia

Nel frattempo, l’anticiclone delle Azzorre ha favorito una leggera retrogressione verso ovest della tempesta Amy, stimolando la formazione di un vortice di bassa pressione nell’area mediterranea che ha già portato condizioni di maltempo. Lo spiegano gli esperti, che hanno aggiornato le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni.

Gli effetti in Europa

Nel frattempo, la tempesta Amy continua a colpire il Nord Europa con i suoi forti venti e i temporali intensi. Su Scozia e Irlanda l’allerta durerà circa una settimana, a causa delle raffiche fino a 185 km/h e delle piogge torrenziali che hanno già causato allagamenti diffusi nelle regioni settentrionali dell’Inghilterra e in parte dell’Irlanda del Nord.

La tempesta ha provocato ingenti disagi ai servizi, con la sospensione dei traghetti tra Scozia e Irlanda del Nord e numerosi ritardi e cancellazioni sulle tratte ferroviarie.

Dopo aver colpito il Nord, la tempesta si muoverà verso il centro dell’Europa e nella prossima settimana è attesa anche sull’Italia, già alle prese con maltempo localizzato.

Il meteo in Italia

Previsti per domenica 5 ottobre rovesci e maltempo in gran parte del Nord, in particolare in Emilia-Romagna e nel Triveneto, con nevicate fino a quota 1.500 metri sulle Alpi. Sole altrove, ma nel pomeriggio l’instabilità sulle Alpi e i venti forti sull’Adriatico lanciano un primo segnale di peggioramento.

Al Centro si prevedono forti instabilità con rovesci e temporali, anche con grandine nel Lazio, anche se nel tardo pomeriggio è atteso un miglioramento.

Al Sud rovesci e temporali in transito su Campania, Molise, Basilicata e Puglia settentrionale. Tra pomeriggio e sera sono previste piogge anche in Sicilia e Calabria. Le temperature, invece, sono in aumento.