Supervulcano giapponese Kikai si sta risvegliando, caldera si riempie di magma dopo 7.300 anni: l'allarme

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il supervulcano sottomarino giapponese Kikai, al largo delle coste meridionali del Paese, si sta ricaricando. Dopo 7.300 anni, i ricercatori hanno scoperto nuove iniezioni di magma fresco sotto la caldera. La scoperta cambia ciò che sappiamo sui cicli di ricarica dei supervulcani come Yellowstone e Toba, migliorando le nostre capacità di monitoraggio futuro.

Il “respiro” del supervulcano giapponese Kikai

Sette millenni di silenzio non sono bastati a spegnere uno dei giganti più temuti del pianeta. Sotto il fondale dell’oceano, al largo delle coste meridionali del Giappone, la caldera di Kikai ha ricominciato a “respirare”.

Uno studio condotto dall’Università di Kobe, in collaborazione con la JAMSTEC, ha confermato che il serbatoio magmatico si sta ricaricando di magma fresco, interrompendo un sonno che durava dalla più grande eruzione dell’Olocene.

X@AmericanGeo

Il fenomeno osservato a Kikai, definito dai geologi “re-iniezione”, non è un caso isolato ma potrebbe rappresentare il “manuale d’istruzioni” per comprendere altri supervulcani, come quello di Yellowstone negli Stati Uniti e quello di Toba in Indonesia.

La scoperta dei ricercatori

La caldera di Kikai si è formata circa 7.300 anni fa a seguito di un’eruzione catastrofica che fece collassare il terreno, creando una depressione sottomarina di circa 19 chilometri di diametro. Fino a poco tempo fa, si pensava che il sistema si stesse lentamente raffreddando.

Tuttavia, grazie all’uso di cannoni ad aria compressa e sismometri sottomarini, i ricercatori hanno mappato la struttura interna della crosta, scoprendo un’ampia regione ricca di magma proprio sotto l’antica caldera.

La prova definitiva è arrivata dalla chimica: la cupola lavica che cresce al centro della struttura da circa 3.900 anni espelle materiale con una composizione diversa rispetto a quella dell’eruzione originale. Questo significa che il sistema non sta solo riciclando vecchi materiali, ma viene alimentato da nuove iniezioni di magma provenienti dal mantello terrestre.

Dobbiamo preoccuparci?

È bene chiarire subito un punto: non c’è un’eruzione imminente. In geologia, un “risveglio” si misura in secoli o millenni. Lo studio, pubblicato su Communications Earth & Environment, non è infatti un bollettino di evacuazione, bensì un passo avanti cruciale per la prevenzione.

Il punto è stato chiarito dal sismologo Nobukazu Seama: “Il nostro obiettivo è affinare i metodi per mappare i processi di re-iniezione e monitorare i segnali precursori che potrebbero anticipare eruzioni di grande scala”.

Migliorare la comprensione di come il magma si accumuli sotto il mare potrebbe quindi permettere di creare modelli previsionali più accurati, nel tentativo di trasformare un pericolo invisibile in un sistema costantemente monitorato.