Surbo, truffano un’anziana fingendosi carabinieri: denunciati due napoletani, scattano i fogli di via

E’ di 2 fogli di via obbligatori per 4 anni il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Surbo, dove un uomo e una donna di Napoli sono stati denunciati per truffa ai danni di un’anziana signora. I due avrebbero tentato di estorcere denaro fingendo un incidente stradale.

Il tentativo di truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, un uomo e una donna di Napoli hanno cercato di mettere a segno l’ennesima truffa nel comune di Surbo. La vittima, un’anziana signora, è stata contattata telefonicamente con il solito stratagemma del finto carabiniere. Le è stato raccontato che il figlio aveva provocato un incidente stradale e che, per evitare la prigione, avrebbe dovuto consegnare 5000 euro in contanti o in monili d’oro.

Intervento delle forze dell’ordine

Il caso ha voluto che fosse proprio il figlio della vittima a rispondere alla chiamata. Percependo la truffa, ha tenuto al telefono il sedicente carabiniere e, nel frattempo, ha allertato il 112. I carabinieri sono intervenuti prontamente, sorprendendo il truffatore in flagrante. Si trattava di un 45enne di Napoli e della sua complice di 47 anni, anche lei napoletana, che lo attendeva in macchina. Entrambi sono stati denunciati.

Provvedimenti del questore

Considerata la recrudescenza dei reati di truffa ai danni di anziani, il questore di Lecce, a seguito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso immediatamente 2 fogli di via obbligatori di 4 anni per ciascuno dei due complici. È stato intimato loro di lasciare il territorio di Surbo entro 2 ore dalla notifica del provvedimento, per evitare ulteriori condotte illecite.

