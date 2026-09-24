Susan Sarandon arrestata insieme ad altre attrici, protesta contro Netanyahu davanti al palazzo Onu a New York

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Susan Sarandon è stata arrestata dalla polizia americana durante le manifestazioni proPal a New York. L’attrice ha partecipato al corte organizzato nel giorno in cui il presidente israeliano Benjamin Netanyahu era atteso all’Onu. La premio Oscar era schierata con una candidata Dem al Congresso, anche lei è stata fermata dagli agenti.

L’arresto di Susan Sarandon

Susan Sarandon ha preso parte al corteo organizzato da Jewish Voice for Peace nei pressi della sede dell’Onu.

Circa 250 persone hanno partecipato alla protesta che si è tenuta due isolati a sud dal quartier generale dell’Assemblea Generale. La manifestazione è stata organizzata nel giorno in cui il presidente israeliano Benjamin Netanyahu era atteso a New York.

ANSA

Susan Sarandon era schierata con Darializa Avila Chevalier, una candidata Dem al Congresso, e con il consigliere comunale Chi Osséo, tutti e tre sono stati arrestati e presi in custodia dalla polizia.

Le altre attrici arrestate

Anche le attrici vincitrici di un Emmy, Cynthia Nixon e Hannah Einbinder, sono state arrestate durante la protesta, alla quale ha partecipato anche l’attore Elliot Page.

Sono decine gli attivisti fermati dalla polizia per aver bloccato una strada vicino alla sede delle Nazioni Unite durante una manifestazione guidata dall’organizzazione antisionista ebraica.

Sulla First Avenue, poco a sud del quartier generale delle Nazioni Unite, la polizia ha scortato una lunga fila di attivisti ammanettati, che indossavano magliette con la scritta “Finanziate le persone, non le bombe”, verso un autobus della polizia.

La manifestazione e il discorso di Netanyahu

I manifestanti a bordo strada hanno scandito slogan come “Nessuno di noi è libero finché non lo saremo tutti” e “Palestina libera”.

Anche Brad Lander, candidato democratico al Congresso nello stato di New York, ha protestando insieme agli attivisti.

Il corteo ha preso il via poco prima del discorso del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. All’interno dell’Onu, decine di delegazioni hanno lasciato la sala dell’Assemblea generale appena il premier israeliano si è affacciato sul podio.

Il leader è stato fischiato e oggetto di cori. Lui ha replicato: “Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato questa sala, vi prego di farlo ora”.

La città bloccata

La sicurezza nell’area dell’Onu è al massimo livello con migliaia di agenti mobilitati nelle strade che hanno tenuto separati i manifestanti di segno opposto confluiti attorno al Palazzo di Vetro.

Una parte delle proteste è partita dal mondo ebraico americano con organizzazioni in campo come New Jewish Narrative, J Street, New York Jewish Agenda, T’ruah e altre organizzazioni progressiste.

Tra i manifestanti tanti volti noti, oltre ai già citati, ci sono stati anche il commediografo Tony Kushner, la fotografa Nan Golden, la poetessa Eileen Myles.