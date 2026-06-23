Susy Fucillo svela che il marito Salvatore Raciti è morto per ulcera gastrica, ballerina ex Amici in lacrime

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Susy Fucillo, ex ballerina di Amici, ha svelato per la prima volta la causa della morte improvvisa del marito Salvatore Raciti. L’uomo è scomparso tra l’1 e il 2 dicembre 2025 lasciando la moglie e tre figlie. In un video, tra le lacrime, Fucillo ha raccontato che la causa è stata un’ulcera gastrica. “Sono innamoratissima di mio marito” ed “è il periodo più buio della mia vita”, ha detto.

Le parole di Susy Fucillo sulla morte del marito

A sette mesi di distanza dalla morte del marito, Susy Fucillo ha deciso di condividere un video su Instagram in cui ha raccontato il difficile periodo che sta attraversando.

“È il momento più buio della mia vita e non mi va di far sembrare che sia tutto normale, perché non lo è. E va bene così”, sono le parole della ballerina.

“Quando vivi un trauma così grande, uno shock, una perdita così improvvisa, così bruscamente, è difficile. Il percorso è lungo e ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio . ha aggiunto cercando di trattenere le lacrime – per vivere questa nuova vita senza mio marito. Lo devo a me stessa, lo devo a lui e lo devo alle mie figlie. Non voglio mollare e non posso mollare. Non me lo posso permettere perché ho una grande responsabilità”.

La giovane ha confidato di guardarsi e non riconoscersi più come “la Susi di una volta” perché “una parte di me è morta quella sera insieme a mio marito, una parte di me che esisteva solo con lui”.

Fucillo ha spiegato che sta cercando “di capire come poter trovare l’equilibrio giusto per poter far vivere serenamente le mie figlie e vivere anche io un po’ più in equilibrio”. Con il marito Salvatore Raciti, sposato nel 2015, ha avuto le figlie Cristiana (2018), Giordana (2020) e Costanza (2024).

L’ex ballerina di Amici ha confessato che proprio per loro deve trovare la forza di andare avanti. “Se io non sto bene, le mie figlie automaticamente non stanno bene. Io non voglio assolutamente questo perché, oltre al mio dolore, il mio dolore è per loro che hanno perso una figura così importante per la loro crescita e mi sento in dovere di fare loro da madre e da padre”.

L’amore per il marito e la morte improvvisa

Susy Fucillo ha inoltre rivelato per la prima volta la causa della scomparsa del marito. “Oggi è arrivato anche il momento di raccontarvi la verità su questa tragedia. Mio marito è morto di ulcera gastrica“.

“Io di mio marito sono innamoratissima e non mi va di parlare al passato perché all’amore non c’è mai fine. Quindi spero veramente di trovare un po’ di rassegnazione“, ha aggiunto.

L’ex ballerina ha anche affermato che “il vero lutto non si sente subito, si sente con i mesi che passano perché all’inizio non sei lucida, non realizzi bene quello che ti è successo, sei un po’ confusa, almeno io parlo per mia esperienza personale”.

“Poi passano i mesi e concretizzi, realizzi che davvero quella persona non la rivedrai più. È lì che inizia il vero confronto con il tuo dolore – ha continuato – la tua convivenza con il dolore. Ecco, ci sono giorni in cui mi sento meglio, penso di stare meglio, ci sono giorni in cui crollo completamente. Sappiate che è una cosa normale e dobbiamo attraversare il dolore. Non possiamo fare finta di niente, non possiamo scappare”.

Cos’è l’ulcera gastrica

L’ulcera gastrica, come spiega l’ospedale San Raffaele, è nota anche come ulcera peptica ed è una lesione aperta che si sviluppa sulla mucosa interna dello stomaco a causa dell’erosione del tessuto protettivo.

Si manifesta con una sensazione di oppressione e di pesantezza allo stomaco, associata a gonfiore addominale che compare anche dopo l’assunzione di cibo. Se non trattata adeguatamente, l’ulcera gastrica può causare dolore e gravi complicazioni.

Il sintomo principale dell’ulcera gastrica è un dolore bruciante o simile a un crampo nella parte superiore dell’addome.

Le persone affette da ulcera gastrica possono avvertire anche una sensazione di gonfiore e pienezza, anche dopo aver consumato piccole quantità di cibo. È comune provare nausea, che a volte può culminare in episodi di vomito, soprattutto in presenza di cibi irritanti. In alcuni casi, la difficoltà a mangiare normalmente a causa del dolore e della nausea può portare a una perdita di peso involontaria.

Nei casi più gravi, l’ulcera può causare sanguinamenti, visibili sotto forma di vomito con tracce di sangue o feci scure e catramose.

L’ulcera gastrica può essere causata da diversi fattori anche interconnessi, tra cui infezione da Helicobacter pylori; reflusso di bile dal duodeno allo stomaco; farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi; alcol e dieta non equilibrata.