Suv a zig zag per Marsiglia, al volante un bimbo di 9 anni: padre arrestato, era sul sedile con l'altro figlio

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Marsiglia, venerdì 11 settembre, i poliziotti sono rimasti di stucco quando hanno fermato un Suv Q7 che procedeva a zig zag poco dopo le 17, in rue Jean Mermoz: al volante c’era un bimbo di 9 anni. Sul sedile del passeggero era seduto il padre, con in braccio il fratellino del giovanissimo guidatore. L’uomo è stato arrestato dagli agenti.

Suv procede zig zag nel traffico a Marsiglia: guidava un bimbo, padre arrestato

I poliziotti coinvolti nella vicenda, mentre erano in sella alle loro moto, hanno notato un’Audi Q7 procedere a zig zag nell’8° arrondissement di Marsiglia.

A un certo punto il Suv, come riporta la testata La Provence, ha sfiorato più volte alcuni veicoli parcheggiati nella controstrada dell’avenue du Prado.

ANSA

Una guida irregolare che ha destato subito sospetti: così una pattuglia si è avvicinata all’auto con targa rumena. In quel momento gli agenti si sono resi conto che al volante non c’era un maggiorenne, bensì un bimbo di 9 anni.

Il piccolo era senza cintura così da potersi piegare più facilmente per raggiungere i pedali. Sul sedile del passeggero c’era suo padre, che stava tenendo sulle ginocchia un altro bambino, di poco più piccolo del giovanissimo pilota. L’uomo, inoltre, con una mano teneva il volante dell’Audi.

Gli agenti: “Abbiamo evitato il peggio”

La vicenda si è verificata attorno alle 17, un orario in cui c’è molto traffico. Per questo gli agenti in servizio a Marsiglia hanno gestito la situazione con sangue freddo, senza far spaventare il bambino. Alla fine, in tutta sicurezza, il veicolo è stato fermato in rue Jean Mermoz.

“Abbiamo evitato il peggio”, ha spiegato uno dei poliziotti intervenuto, evidenziando che un simile episodio avrebbe potuto provocare “un grave incidente su questa strada molto trafficata che è il Prado”.

Nell’auto trovato anche un coltello

Non appena l’Audi Q7 è stata fatta parcheggiare, il padre e il figlio sono stati fermati con l’accusa di guida di un veicolo senza patente e concorso mediante aiuto e assistenza.

Inoltre la posizione dell’uomo è diventata ancora più delicata dopo che gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico nascosto nel vano portaoggetti della portiera del passeggero.

L’auto è stata posta sotto sequestro e i bimbi consegnati alla madre. Il padre è stato arrestato.