Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state arrestate ad Asti dopo una fuga in auto per le vie cittadine. I due cittadini italiani sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di arnesi da scasso, danneggiamento e contraffazione di impronte di pubbliche certificazioni.

Il controllo e la fuga ad Asti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 10 novembre, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati. Un equipaggio della Squadra Mobile della Questura di Asti ha notato un suv di grossa cilindrata in una zona residenziale periferica, con a bordo due uomini dal volto parzialmente coperto, con guanti e copricapo. La situazione ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di controllare il veicolo e gli occupanti.

Il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, attraversando il traffico e imboccando infine strade secondarie. Raggiunto e affiancato dalla pattuglia, ha cercato di speronare l’auto di servizio. Una manovra degli operatori ha permesso di fermare il suv e bloccare i fuggitivi.

Gli oggetti trovati nel suv

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato numerosi arnesi ritenuti adatti allo scasso, apparati radio ricetrasmittenti, pettorine fluorescenti e diversi indumenti utili al camuffamento. Sul mezzo erano state montate targhe contraffatte, realizzate artigianalmente per impedirne il rintraccio. Nell’abitacolo sono stati inoltre recuperati un monile apparentemente d’oro e il coperchio di una confezione per preziosi, ritenuti verosimilmente provento di precedenti furti.

Arresto convalidato

I due sono stati arrestati in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, danneggiamento ai beni dello Stato e contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Al termine delle formalità sono stati condotti alla Casa di Reclusione. Entrambi avevano precedenti analoghi. Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per tutti e due l’obbligo di firma.