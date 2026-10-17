Svaligia un bar a Bolzano e scappa in bici con il cassetto: calci agli agenti, due poliziotti feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il cassetto del bar in mano, pieno di oggetti, e una bicicletta per scappare. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre a Bolzano, nel quartiere Gries-San Quirino, la polizia ha sorpreso un uomo che aveva appena svaligiato un locale della zona. Per sfuggire agli agenti ha lanciato loro contro parte della refurtiva, poi li ha presi a calci e pugni: due poliziotti sono rimasti feriti.

Furto in un bar a Gries, la fuga in bici e gli agenti feriti

Come riporta la Polizia di Stato, erano circa le 2.45 quando una pattuglia della Squadra Volante è passata vicino al bar, da cui erano stati segnalati rumori sospetti.

Gli agenti hanno visto l’uomo con il cassetto in mano mentre saliva in bici, e lo hanno raggiunto quasi subito.

Lui ha lanciato contro di loro parte di quello che aveva preso ed è scappato, ma è stato bloccato con l’aiuto di una seconda volante.

Durante la colluttazione ha scalciato e colpito più volte i poliziotti: due di loro hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, con una prognosi di 6 giorni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti, è stato arrestato per furto, danneggiamento, resistenza e lesioni e portato in carcere a Bolzano.

Il rifugio con tenda e materassi in via Cappuccini

Poco prima, all’1.40, un’altra pattuglia era intervenuta nel piano interrato di un palazzo in via Cappuccini, dopo le segnalazioni dei residenti.

Dentro, senza segni di effrazione, gli agenti hanno trovato un uomo che stava andando via: aveva le chiavi dell’edificio, senza averne alcun diritto, e diversi attrezzi come cacciaviti e tenaglie.

Nel sotterraneo si era sistemato un giaciglio con una tenda e dei materassi.

È stato denunciato per invasione di edifici e porto di oggetti atti a offendere.

Controlli a Bolzano, la droga sotto una pietra e nel pacchetto di sigarette

Nella giornata del 16 ottobre i controlli rafforzati voluti dal questore Giuseppe Ferrari hanno portato all’identificazione di oltre 300 persone e a 7 denunce, 5 delle quali per violazione del foglio di via.

In zona ponte Roma un uomo ha cercato di nascondersi tra la vegetazione dopo aver infilato sotto una pietra un sacchetto con 3,4 grammi di cocaina e 1,9 di eroina.

In piazza Parrocchia, invece, un pacchetto di sigarette nascondeva circa 40 grammi di hashish, e in Questura l’uomo è stato trovato con altri 15 grammi di droga: anche lui è stato denunciato.

IPA