Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito sono le accuse rivolte a un trentaseienne originario della Bielorussia, arrestato dalla Polizia di Stato nel centro di Ostia. L’uomo è stato sorpreso dopo aver svaligiato un appartamento e aver tentato di utilizzare le carte rubate per acquisti in tabaccheria.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Ostia, dove il ladro ha fatto irruzione in un’abitazione, sottraendo denaro, carte di credito e altri effetti personali. Non soddisfatto del bottino, ha poi cercato di incrementare il guadagno acquistando gratta e vinci e altri articoli presso una tabaccheria, utilizzando le carte di credito appena rubate.

Il colpo è avvenuto in pieno centro a Ostia. La proprietaria dell’appartamento, rientrando a casa, ha sorpreso l’uomo mentre tentava la fuga nel giardino condominiale, a bordo del monopattino del marito. Le urla della donna hanno costretto il ladro ad abbandonare il mezzo e a darsi alla fuga a piedi.

L’utilizzo delle carte rubate

Convinto di averla fatta franca, il trentaseienne ha deciso di tentare la fortuna acquistando gratta e vinci e altri prodotti in tabaccheria, utilizzando le carte di credito sottratte poco prima. Tuttavia, la proprietaria, mentre era in linea con il numero di emergenza 1 1 2, ha ricevuto in tempo reale le notifiche della sua applicazione bancaria, che segnalavano una serie di pagamenti sospetti effettuati con la sua carta prepagata.

L’intervento della Polizia

Il tempestivo intervento degli agenti del X Distretto Lido di Roma ha permesso di individuare rapidamente il sospettato. L’uomo è stato intercettato mentre stava per effettuare altri acquisti presso un distributore automatico, proprio davanti alla tabaccheria da cui era partita la notifica dell’ultima transazione fraudolenta.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

La perquisizione personale ha confermato i sospetti degli agenti: nelle tasche del trentaseienne sono stati trovati il portafogli della vittima, il denaro residuo investito nei gratta e vinci, le carte di credito rubate e diversi articoli di tabaccheria acquistati illecitamente. Inoltre, grazie all’applicazione di geolocalizzazione, i poliziotti hanno recuperato anche un tablet e degli auricolari wireless sottratti dall’abitazione, nascosti in una giacca lasciata vicino a un cespuglio.

L’arresto e le accuse

Alla luce delle prove raccolte, per il trentaseienne è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

IPA