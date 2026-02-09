Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri questa mattina a Sant’Angelo Lodigiano dove un gruppo criminale è stato raggiunto da misure cautelari per furti aggravati con esplosivi ai danni di sportelli ATM e violazione della legge sulle armi. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, è stata portata a termine con il supporto di diverse unità specializzate.

L’operazione nel Lodigiano

L’operazione ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lodi, affiancati da quelli delle Compagnie di Lodi e Codogno, dal 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, dal Nucleo Cinofili della Stazione Carabinieri CC AM di Ghedi, dall’Aliquota di Primo Intervento di Brescia e dal Nucleo Artificieri Antisabotaggio di Milano.

L’intervento si è svolto nelle prime ore della giornata, quando è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lodi su richiesta della locale Procura.

L’indagine, denominata “RAID” per la rapidità con cui venivano messi a segno i colpi, è stata avviata nell’estate 2025 in risposta a una serie di furti che avevano colpito istituti di credito e uffici postali nelle province di Lodi e Pavia. Gli investigatori hanno lavorato dal mese di ottobre 2025 fino a gennaio 2026, avvalendosi anche di attività tecniche, per ricostruire la rete criminale responsabile degli assalti.

Il modus operandi: la tecnica della “marmotta”

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo aveva una base logistica nella provincia di Lodi e si era specializzato negli assalti agli sportelli ATM tramite la cosiddetta tecnica della “marmotta”.

Questa prevedeva l’utilizzo di un ordigno artigianale ad alto potenziale esplosivo inserito nelle fessure degli sportelli bancomat. L’esplosione permetteva non solo di aprire le casseforti contenenti denaro, ma anche di causare ingenti danni alle strutture e agli edifici che ospitavano i dispositivi per il prelievo di contante.

Professionalità e pianificazione

L’organizzazione criminale avrebbe potuto contare su competenze specifiche e su una meticolosa attività di pianificazione. Per gli spostamenti i membri del gruppo utilizzavano autovetture risultate provento di furto, mentre durante gli assalti si affidavano alla potenza distruttiva degli ordigni artigianali.

Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno effettuato numerosi servizi di prevenzione che hanno permesso di sventare diversi assalti. In una circostanza, l’attività investigativa ha portato al sequestro di due ordigni esplosivi trovati all’interno di un veicolo nei pressi di uno sportello ATM nel lodigiano, pronti per essere utilizzati.

Al termine delle formalità di rito ai cinque indagati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Lodi. Le autorità sottolineano che gli arrestati non possono essere considerati colpevoli fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA