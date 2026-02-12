SvegliaGinevra, l’intervista alla cantautrice: “La fine della mia guerra interiore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una voce che, invece di alzarsi per farsi sentire, si abbassa per farsi ascoltare davvero. È quella di SvegliaGinevra, cantautrice classe 1991, che torna con La fine della guerra, un album intimo e disarmato, scritto per non dover più combattere contro se stessa. Nove tracce nate senza fretta, senza calcoli, e soprattutto senza la paura di mostrarsi fragili. Anticipato dai singoli Pessima idea, Da domani cosa farai? e I fatti miei, il disco è un diario emotivo e sonoro in cui il lutto, l’amore, il passato e il senso di smarrimento diventano materia viva, cantata con voce sottile ma radicata, sempre accompagnata da una chitarra acustica che suona come una seconda pelle. Dietro la scrittura c’è un’urgenza: quella di capire e accettare. Capire perché il dolore, certe volte, ci diventa casa. Accettare che alcune canzoni si comprendono solo molto dopo averle scritte. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, raccolta a pochi giorni dall’uscita del disco (Nigiri/Columbia Records/Sony Music Italy), Ginevra Scognamiglio (questo il vero nome di SvegliaGinevra) ripercorre la nascita di un lavoro che consola, spoglia, illumina. Dal legame con il padre scomparso alla consapevolezza di relazioni tossiche, dal significato di ambizione alla scelta di dedicare il disco alla sé ventenne, SvegliaGinevra si lascia attraversare dalle domande e risponde con sincerità rara, con parole che pesano ma non opprimono. Un incontro che più che un’intervista, sembra una seduta condivisa, in cui la musica diventa un mezzo per dirsi la verità.

La fine della guerra è un titolo potente ma anche molto personale. Quando ha capito che era quello giusto e perché ha scelto proprio questo?

“È stato un processo piuttosto naturale, ma anche lungo. Questo disco è nato in modo molto libero, quasi rivoluzionario per me, soprattutto rispetto al metodo di lavoro adottato in passato. Ho cercato di non prestare troppa attenzione alle strutture o alle dinamiche imposte oggi dal mercato e dalle piattaforme, come l’esigenza di catturare l’ascoltatore nei primi trenta secondi. La scrittura è stata guidata esclusivamente dall’urgenza di raccontare ciò che avevo dentro, nel modo che mi è sempre appartenuto. La direzione del disco ha iniziato a delinearsi con Piove sul mare, il primo brano che ho scritto. Solo dopo diversi mesi sono arrivati tutti gli altri. In realtà avevo già la sensazione che quelle canzoni appartenessero allo stesso universo, perché condividevano un filo conduttore e una modalità di pensiero molto precisa: il bisogno di esprimere ciò che sentivo nel modo più sincero possibile. Ma quello che mancava era il titolo. Non riuscivo a trovare una sintesi capace di racchiudere tutto ciò che avevo raccontato. La fine della guerra è arrivato con la scrittura dell’omonimo brano, uno degli ultimi. All’inizio avevo in mente una canzone ispirata all’approccio dei Beatles, in particolare a Blackbird. Mi aveva colpito il modo in cui Paul McCartney l’aveva registrata: una resa molto cruda e reale, solo voce e chitarra, con persino il rumore del piede che batte sul pavimento. Quella dimensione così autentica e intima mi affascinava molto”.

Sentiva che mancava qualcosa?

“Sentivo che mancava un brano di questo tipo per chiudere il disco. Piove sul mare è una canzone profondamente introspettiva, ma nasce da un periodo più buio, legato a una fase di depressione e di blocco creativo vissuta dopo il terzo disco, quando avevo perso la voglia di scrivere e stavo attraversando diverse difficoltà personali. La fine della guerra, invece, è arrivata dopo una serie di consapevolezze, dopo aver accettato alcune verità e superato determinati passaggi. È una riflessione che nasce dal bisogno di fermarsi e guardarsi dentro, ma con uno sguardo più lucido. L’ho pensata come una canzone che può essere dedicata a una persona che non c’è più, ma anche a un’entità indefinita o a sé stessi. È come guardarsi allo specchio e dirsi: ‘Questa sono io, questo è ciò che sto raccontando… e adesso dove si va?’. È un flusso di pensieri che cerca di dare risposta a domande esistenziali. Per me rappresenta la fine di una guerra interiore che in realtà continua a esistere, ma che almeno ho imparato a riconoscere”.

La metafora della guerra viene spesso associata anche alla depressione. Lei l’ha vissuta come una guerra contro se stessa?

“È stata una guerra che, paradossalmente, non volevo affrontare. Continuavo a rimandare, a procrastinare, aspettando un momento più adatto per confrontarmi con certe difficoltà. Quel momento, però, non arrivava mai, perché in fondo non desideravo davvero che arrivasse. A volte succede che anche il dolore diventi una zona di comfort. Si sta male, ma almeno si sa esattamente dove ci si trova. In un certo senso quella condizione finisce per definire chi sei. È come se quella guerra diventasse parte della tua identità”.

È stato più terapeutico scrivere queste canzoni o riascoltarle una volta concluse?

“Probabilmente entrambe le fasi. Alcuni brani sono nati da un bisogno immediato di espressione, senza troppe riflessioni. In altri casi, invece, mi sono interrogata maggiormente su chi fosse il destinatario di ciò che stavo scrivendo e su quanto il messaggio potesse risultare chiaro anche per chi ascolta. Riascoltando il disco una volta concluso, alcune canzoni mi hanno restituito nuove consapevolezze. Brani come Piove sul mare o Come stai, come sto li ho compresi meglio proprio nell’ascolto finale, anche grazie alla produzione e all’interpretazione in studio. Succede spesso che le canzoni funzionino quasi come delle premonizioni. A volte scrivo frasi che in quel momento sembrano semplicemente efficaci o musicalmente giuste, ma che, riascoltate anni dopo, assumono significati completamente diversi. È come se facessero luce su aspetti che allora non avevo ancora compreso”.

Ph: Chiara Ceccaioni / Ufficio stampa: Astarte

Se questo disco fosse una lettera, a chi sarebbe indirizzata?

“Sarebbe indirizzata alla me del passato, alla Ginevra adolescente o ventenne. Mi sarebbe piaciuto essere io la destinataria di questo disco in quel periodo della mia vita. È un concetto simile a quello che emerge spesso in terapia, quando si parla della necessità di essere più gentili con la propria parte bambina e di perdonarsi per molte scelte o fragilità. Questo disco mi sarebbe servito per incoraggiarmi ad andare avanti, per ricordarmi che in qualche modo sarei riuscita a fare ciò che desideravo, senza lasciarmi bloccare eccessivamente dalle paure o dalle guerre interiori che mi hanno sempre accompagnata”.

Questo porta inevitabilmente alla figura di suo padre, molto presente nel disco. Quanto è stato difficile inserire riferimenti così personali e condividerli con il pubblico? Ha avuto timore di esporsi troppo?

“L’infanzia è un tema ricorrente anche in altri brani del disco, come Caramelle, che parla di innamoramento. Negli ultimi anni ho vissuto l’amore in modo più pieno rispetto al passato, senza preoccuparmi troppo delle conseguenze. Quando ci si innamora e l’altra persona permette di sentirsi davvero se stessi, può emergere anche una dimensione più infantile, spontanea, come se si tornasse un po’ bambini. Credo che questa possa essere una delle caratteristiche di un amore sano. Per quanto riguarda mio padre, la sua assenza è sempre stata una presenza costante nella mia vita. L’ho perso a quindici anni e penso che il mio rapporto con la musica sia legato anche a quel vuoto. Anche quando non lo cito esplicitamente, quella mancanza riaffiora comunque nei miei lavori, spesso in modo involontario, senza un intento consapevole. In questo disco, però, è la prima volta che scrivo apertamente un brano immaginando un dialogo con lui, o più in generale con le persone che non fanno più parte della mia vita. È come se fosse una sorta di aggiornamento: mi capita spesso di parlare da sola e di chiedermi cosa penserebbe di ciò che sto facendo oggi, cosa direbbe se potesse rispondermi. In fondo, sono le stesse domande che rivolgo anche a me stessa”.

In quale ambito della sua vita ha sentito maggiormente la mancanza di suo padre? Le è mancata di più la presenza affettiva o la guida, il consiglio?

“È stata una somma di molte sfumature. Ho avuto la fortuna di crescere con una madre straordinari e, quindi, non mi sono mai sentita priva di affetto. È vero che nella mia famiglia il linguaggio dell’amore non era particolarmente fisico, ma crescendo ho capito di essere una persona che esprime molto affetto anche attraverso il contatto. Non si tratta quindi di carezze mancate. È piuttosto la consapevolezza di avere un genitore in meno come punto di riferimento. Un po’ come accade alle persone adottate che, a un certo punto, sentono il bisogno di conoscere i genitori biologici per comprendere meglio chi sono. Ho spesso sentito l’esigenza di capire perché sono fatta in un certo modo, perché vivo le emozioni con una certa intensità e sensibilità. Sono convinta che io e mio padre avremmo avuto molte affinità, e ciò che sento di aver perso è soprattutto quel tipo di rapporto, anche amicale, che può nascere con un genitore che ti somiglia profondamente”.

In Fino a quando non ti vedo con un’altra affronta in modo esplicito il tema di un amore tossico. È un argomento di cui si parla molto, eppure resta difficile riconoscerlo davvero. Oggi, come si rapporta a questo tipo di relazione?

“Rispetto al mio terzo disco, in cui il tema della tossicità era centrale, questa volta sentivo il bisogno di affrontarlo in modo diverso, con maggiore consapevolezza. Fino a quando non ti vedo con un’altra è nata con l’intenzione precisa di immergermi in un immaginario sonoro che richiama Lana Del Rey, in un’atmosfera eterea e sospesa. Sapevo che, per sciogliere certi nodi, dovevo tornarci dentro. Non potevo evitare di raccontare il modo in cui vivevo l’amore in passato. Volevo che questa canzone diventasse uno spazio in cui descrivere l’idealizzazione delle relazioni tossiche. Ho scelto un’immagine che, per me, rappresenta perfettamente quel tipo di dinamica: l’idea che l’unica persona capace di amarti davvero sia proprio quella che non sa nulla di te. Ed è una delle convinzioni più sbagliate che possiamo avere. Eppure, accade. In questi contesti si finisce per idealizzare, per credere che quel luogo, anche se doloroso, sia il proprio paradiso, solo perché ci si affeziona all’idea. A volte, in fondo, quella persona nemmeno piace davvero. Ci si lega piuttosto all’immaginario che si è costruito. Con questa canzone volevo scrivere, quasi letteralmente, un manuale di ciò che non si dovrebbe fare”.

Quanto Fino a quando non ti vedo con un’altra si contrappone a Voglio quello che vuoi tu? Sembrano due modi molto diversi di vivere una relazione.

“Sono d’accordo, e aggiungo che Voglio quello che vuoi tu è dedicata alla stessa persona di Caramelle. Raccontano però due momenti diversi della stessa storia. Caramelle rappresenta la fase dell’innamoramento, della scoperta, della tenerezza iniziale. Voglio quello che vuoi tu, invece, è il cuore della relazione: il momento in cui si sceglie davvero di condividere la vita con un’altra persona. È un brano che rappresenta l’amore reale, autentico, senza filtri. Quello fatto di quotidianità, di confronto, di difficoltà affrontate insieme, con la consapevolezza che solo la comunicazione permette a una relazione di crescere. Attraverso la chiarezza non evolvono soltanto le storie d’amore, ma anche le persone che le vivono. In questo senso, Voglio quello che vuoi tu è l’esatto opposto di Fino a quando non ti vedo con un’altra. Se quella era il manuale di ciò che non va fatto, questa è l’idea di come una relazione dovrebbe essere”.

Quando esce un nuovo disco si sente spesso dire “non sono più quella di prima”. Allora chi è SvegliaGinevra oggi? E chi è rispetto al passato o, magari, alla SvegliaGinevra del futuro?

“Rispetto alla me del passato, oggi sento di essermi avvicinata molto di più alla mia vera identità. Più vado avanti, più ho la sensazione di tornare a casa, di riavvicinarmi a ciò che sono davvero. Questo disco, secondo me, riflette perfettamente questo percorso. Credo che La fine della guerra sia il lavoro più vicino alla mia essenza artistica, perché per la prima volta non ho avuto paura di esprimere ciò che pensavo, sia musicalmente che umanamente. Non mi sono censurata e non mi sono imposta limiti. Con questo disco non ho cercato solo di rispondere alla domanda ‘chi sono?’, ma soprattutto a ‘chi voglio essere?’. La risposta, in fondo, è semplice: voglio essere una persona che si rispetta, che si circonda di ciò che ama, che sceglie il modo in cui vivere le relazioni, le giornate, la propria vita. Sto provando a vivere di più il presente. Non posso dire di esserci riuscita del tutto, e forse spero anche di non riuscirci mai completamente: mi piace conservare quello stimolo, quella tensione creativa, quel margine di ispirazione che serve per continuare a crescere”.

Una delle caratteristiche che oggi sembra rappresentarla di più è la fragilità. Che rapporto ha con questa parola? La spaventa?

“No, non mi spaventa affatto. Anzi, rispetto al passato, oggi la fragilità è una dimensione che voglio lasciare emergere. La considero una delle sfaccettature più belle dell’esperienza umana. Essere fragili non significa essere deboli. Al contrario, serve molto coraggio per mostrarsi fragili. Oggi desidero che quella parte venga fuori, anche nella musica. Nella fragilità c’è una grande forza, perché è lì che siamo più veri, più umani”.

A proposito di sicurezza: quanto ha inciso, in questo percorso di consapevolezza, il fatto che altre persone abbiano creduto in lei e nella sua musica? Penso alle colonne sonore, ai progetti legati a film e serie, o ai tour con artisti affermati.

“Ha inciso moltissimo. È stata un’energia che mi ha aiutata a continuare a credere in quello che faccio. Spesso noi musicisti siamo estremamente autocritici: ogni volta che scrivo una canzone, il primo impulso è quello di cestinarla. Più che di ‘approvazione’, parlerei quindi di ‘supporto’. Sapere che ci sono artisti che credono nella mia musica ha un valore enorme. È come se dicessero: ‘Se noi vediamo qualcosa in te, allora c’è davvero qualcosa che merita di essere ascoltato’. Penso, per esempio, a quando Jack Savoretti mi ha voluta ad aprire il suo tour. Tutto è nato dal desiderio di scrivere un brano per il suo disco in italiano. Aveva ascoltato una mia canzone per caso su Spotify e se ne era innamorato. In seguito, conoscendomi, ha compreso davvero il mio modo di fare musica, la mia voce, il mio approccio, e da lì è arrivata la proposta. Questo è ciò che mi fa ben sperare: non tanto ciò che appare, ma ciò che non si vede. Il modo in cui mi relaziono con altri artisti e ciò che loro mi restituiscono sulla mia musica. Un altro esempio è dato da Diodato. Antonio ha ascoltato in anteprima il mio disco e ha colto perfettamente quello che volevo dire. Per me questo ha un valore enorme, perché lo stimo profondamente. Non c’è stato quel tipo di giudizio che a volte circola tra artisti, del tipo: ‘È strano, è fuori dal mainstream’. Al contrario, ha riconosciuto la bellezza del progetto. E se una persona come lui lo fa, allora forse c’è davvero qualcosa che vale”.

Abbiamo parlato di identità, fragilità, consapevolezza. Vorrei chiudere con un’ultima domanda: che rapporto ha oggi con la parola “ambizione”?

“Fino a qualche anno fa, per me ambizione significava raggiungere obiettivi esterni: grandi traguardi, palchi importanti, collaborazioni prestigiose, contratti discografici. In alcuni momenti ho anche perso di vista il motivo per cui avevo iniziato a scrivere: vivere di musica, comunicare attraverso la musica, fare in modo che restasse una parte essenziale della mia vita. Vivendo alcune di quelle esperienze che consideravo ‘ambiziose’, ho capito che non erano il vero obiettivo. L’ambizione più importante doveva essere un’altra. Oggi, ambizione significa avvicinarmi il più possibile alla versione migliore di me stessa. Significa rispettarmi, rimanere fedele alla mia identità e costruire una vita che mi rappresenti davvero. Tutto il resto (successi, palchi, collaborazioni) se arriva, è un valore aggiunto. Ma non deve essere lo scopo. L’ambizione, adesso, è avere il coraggio di essere me stessa, sempre”.