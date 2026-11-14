Svelata la top ten dei migliori vini al mondo secondo Wine Spectator, vincono gli Usa ma l’Italia è sul podio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Wine Spectator ha svelato la top ten dei migliori vini del mondo. In attesa della celebre lista che include i primi cento, la classifica dei primi dieci vede trionfare un vino americano, nello specifico il Cabernet Sauvignon Coombsville 2023 di Paolo Hobbs (Napa Valley). L’Italia si consola con il secondo e il quarto posto conquistati rispettivamente dal Barbaresco Rabajà Riserva 2021 di Produttori del Barbaresco e dal Brunello di Montalcino 2021 di Caparzo. La classifica completa verrà svelata lunedì 16 novembre.

È americano il migliore vino del mondo secondo Wine Spectator

Il primo posto della famosa top 100 di Wine Spectator, che ogni anno decreta i migliori vini del mondo, va quindi a un vino americano. Il cabernet sauvignon californiano ha certificato la scalata dei vini extra europei a livello mondiale.

Per i rossi della Napa Valley la scelta della rivista americana certifica una qualità che nel corso degli anni è costantemente cresciuta. Il costo del Cabernet Sauvignon Coombsville 2023 di Paolo Hobbs ha un prezzo medio per il mercato Usa: 120 dollari a bottiglia, poco meno di 110 euro.

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Il miglior vino del mondo costa 120 euro a bottiglia

Il cabernet sauvignon della Napa Valley ha conosciuto una rapida ascesa tra gli anni Novanta e i primi Duemila, conquistando un posto nell’élite mondiale del vino grazie alla qualità delle sue etichette. Il successo ha però alimentato anche critiche, legate alla diffusione di uno stile troppo uniforme, caratterizzato da vini potenti, e all’impennata dei prezzi.

“Le bottiglie a buon prezzo sono diventate più difficili da trovare e alcuni si sono chiesti se questi vini potessero invecchiare”, osserva Wine Spectator. Secondo la rivista americana, tuttavia, il settore ha continuato a evolversi anche dopo il suo periodo di massimo splendore. I produttori hanno progressivamente adottato un approccio ispirato alla Borgogna, puntando su piccole produzioni e singoli vigneti, gettando così le basi per una nuova età dell’oro. La bottiglia vincitrice costa 120 dollari.

I vini entrati nella top ten mondiale

A completare la top 10 figurano importanti etichette internazionali. Al terzo posto si piazza il Bin 389 2024 di Penfolds, storica etichetta australiana. Seguono al quinto il Saint-Julien 2023 di Château Saint-Pierre, da Bordeaux, e al sesto il Cabernet Sauvignon Stags Leap District Fay 2023 di Stag’s Leap Wine Cellars, cantina californiana della famiglia Antinori.

Settimo il Sagacious Adelaida District 2023 di Law Estate, ottavo il Pessac-Léognan White 2023 di Château Carbonnieux, nono il Ribera del Duero 2022 di Bodegas y Viñedos Alión e decimo il Pinot Noir Sta. Rita Hills 2024 di Melville. La selezione di Wine Spectator 2026 è avvenuta tra quasi 11mila vini degustati alla cieca, valutando qualità, prezzo, disponibilità e originalità.

Per l’Italia un secondo e un quarto posto

L’Italia si consola con il secondo e il quarto posto con due etichette di grande prestigio. Sul secondo gradino del podio si colloca il Barbaresco Rabajà Riserva 2021 della Produttori del Barbaresco, cooperativa fondata nel 1958 e considerata una delle realtà di maggior successo nel panorama enologico internazionale.

Il vino, ottenuto da uve Nebbiolo e proveniente da uno dei cru più rinomati della denominazione, ha raggiunto nell’annata 2021 il punteggio più alto mai assegnato dalla rivista a questa etichetta. Quarto posto invece per il Brunello di Montalcino 2021 di Caparzo, azienda fondata nel 1970 e acquisita nel 1998 da Elisabetta Gnudi Angelini, che negli ultimi decenni ha investito nel rinnovamento dei vigneti e nella valorizzazione del territorio della Toscana.