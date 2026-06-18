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Eseguito un arresto a Roma: un uomo di quarantatré anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre tentava di sottrarre chiavi e pacchi da uno stabile in via Appia, con l’obiettivo di accedere alle strutture ricettive presenti nell’edificio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una residente, che ha permesso agli agenti di sorprendere il ladro in flagranza e interrompere la sua azione criminosa.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel cuore della notte, quando una residente di uno stabile situato in via Appia è stata svegliata da rumori sospetti provenienti dall’ingresso del palazzo. Affacciandosi alla finestra, la donna ha notato un uomo intento a forzare con violenza le cassette portachiavi – le cosiddette key lock box – installate all’esterno dell’edificio e destinate alla custodia delle chiavi per gli ospiti delle strutture ricettive.

La tempestiva chiamata al 1 1 2 (Numero Unico di Emergenza) ha permesso agli agenti dei Commissariati di P.S. Trastevere e Celio di intervenire rapidamente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso il sospetto mentre si aggirava tra l’androne e le pertinenze dello stabile, portando con sé un trolley, uno zaino, diverse buste e numerosi pacchi. L’uomo era inoltre equipaggiato con un vero e proprio kit da scasso, composto da chiavi inglesi, cacciaviti, pinze e altri strumenti utilizzati per forzare serrature e dispositivi di sicurezza.

Il profilo del sospettato e la dinamica del furto

L’uomo arrestato è un quarantatreenne romano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il suo obiettivo erano le key lock box installate all’esterno dello stabile, contenenti le chiavi di camere e appartamenti destinati ad attività ricettive. Approfittando della notte e della scarsa presenza di persone, il sospetto avrebbe forzato le cassette portachiavi per impossessarsi delle chiavi e, successivamente, accedere indisturbato alle varie unità abitative e ai locali di servizio dello stabile.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di una delle borse in possesso dell’uomo venti chiavi contrassegnate da diverse targhette identificative. Queste sono risultate appartenere a camere e appartamenti delle strutture ricettive presenti nello stabile. La collaborazione del portiere dell’edificio è stata fondamentale per confermare l’ammanco di numerose chiavi custodite nelle key lock box e la scomparsa di diversi pacchi ricevuti per conto dei residenti.

La refurtiva e le indagini successive

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di delineare un quadro più ampio dell’azione criminale. Grazie alla disponibilità delle chiavi appena sottratte, il ladro sarebbe riuscito ad accedere a più unità abitative e ad alcuni locali di servizio, impossessandosi di una borsa di marca, un tablet, un telefono cellulare, carte di credito e un portafogli. Tutta la refurtiva è stata immediatamente sequestrata dagli agenti e messa a disposizione dei legittimi proprietari per la successiva restituzione.

L’intervento della Polizia di Stato ha così consentito di interrompere una vera e propria razzia notturna e di assicurare alla giustizia un ladro professionista, che pochi giorni prima era già stato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma, emessa dall’Autorità Giudiziaria a seguito di un precedente arresto.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di furto. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, riconoscendo la correttezza delle procedure seguite dagli agenti e la fondatezza degli elementi raccolti a carico del sospettato.

IPA