Sventato assalto a portavalori a Vignola, 14 rapinatori arrestati: video del sopralluogo della Scientifica
Operazione contro assalto a portavalori: 14 arresti e armi sequestrate, polizia scientifica in azione.
Stamani sopralluogo della polizia Scientifica in un casolare del Modenese, dove ieri una vasta operazione delle forze dell’ordine ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Nel blitz di ieri a Vignola un agente è rimasto ferito. L’attività investigativa è coordinata dallo sco, il servizio centrale operativo della polizia cui appartiene anche il poliziotto ferito. Al sopralluogo hanno partecipato gli agenti delle squadre mobili di Modena, Bologna, Chieti e Rimini. Ieri sono state arrestate 14 persone e sono state sequestrate numerose armi automatiche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.