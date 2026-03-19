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Stamani sopralluogo della polizia Scientifica in un casolare del Modenese, dove ieri una vasta operazione delle forze dell’ordine ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Nel blitz di ieri a Vignola un agente è rimasto ferito. L’attività investigativa è coordinata dallo sco, il servizio centrale operativo della polizia cui appartiene anche il poliziotto ferito. Al sopralluogo hanno partecipato gli agenti delle squadre mobili di Modena, Bologna, Chieti e Rimini. Ieri sono state arrestate 14 persone e sono state sequestrate numerose armi automatiche.