Sventato attentato a Viterbo, arrestati altri 5 uomini e le misure per proteggere il ministro Tajani

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nella serata del 4 settembre 2025 sono state arrestate cinque persone, di origine turca, che alloggiavano in un bed and breakfast a Montefiascone (Viterbo). A guidare gli agenti nella struttura è stato il documento usato dai fermati per registrarsi, che era lo stesso mostrato dai due turchi arrestati il giorno precedente in un altro b&b di Viterbo, sospettati di preparare un attentato alla Festa di Santa Rosa. I due episodi sarebbero collegati, le ipotesi prevalenti ora sono quelle di traffico di armi o il tentativo di far evadere un boss della mafia turca. Presente alla processione tradizionale anche il ministro Antonio Tajani, messo al sicuro per precauzione.

Chi sono gli arrestati a Viterbo

Nel pomeriggio del 3 settembre, a Viterbo, la polizia ha arrestato due uomini di origine turca sospettati di preparare un attentato durante il tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa.

I due sono stati fermati dalla Digos all’interno di un b&b situato nella parte alta del centro storico, proprio lungo il percorso della processione. In loro possesso sono stati trovati un mitra, diverse pistole, caricatori e munizioni. Durante l’interrogatorio, non hanno risposto alle domande del pm.

ANSA

Un momento della processione della Festa di Santa Rosa

Altri 5 cittadini turchi sono stati fermati giovedì 4 settembre in un b&b di Montefiascone, in provincia di Vitarbo, durante un blitz della polizia avvenuto di sera.

A guidare gli agenti nel bed and breakfast è stato appunto il documento usato dai fermati per registrarsi, che era lo stesso dei due turchi arrestati mercoledì pomeriggio. Una circostanza che aveva fatto temere agli inquirenti che fosse in atto un possibile atto terroristico programmato durante la processione della macchina di Santa Rosa, nel capoluogo laziale. La polizia ha perquisito l’alloggio, ma non si conosce il risultato del controllo.

La Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un fascicolo per traffico d’armi. La polizia è stata allertata dall’affittacamere, insospettito perché gli ospiti turchi erano totalmente privi di bagagli.

Le misure speciali durante la processione

Dopo i primi arresti, la Prefettura ha alzato il livello di allerta e ha deciso di lasciare accese le luci della città, che solitamente vengono spente per il passaggio della macchina illuminata. Negli stessi attimi è stato convocato un comitato di sicurezza mentre i Nocs e unità cinofile antibomba si sono mescolati tra la folla di cittadini.

Nonostante il malumore e i fischi degli abitanti contro la decisione di mantenere l’illuminazione (ignari di quanto stesse accadendo), la manifestazione si è poi svolta regolarmente anche se alcune autorità sono state trasferite in luoghi più sicuri.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è stato messo in sicurezza in una caserma, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il deputato Mauro Rotelli e altri hanno osservato il trasporto a distanza, dalle finestre del Comune. Era prevista anche la presenza dell’ambasciatore israeliano, al quale è stato però sconsigliato di partecipare.

Le ipotesi sui sette arrestati

Inizialmente si era pensato che i primi due arrestati stessero preparando un attentato alla festa di Santa Rosa che prevede una folla di 40mila persone tra le strade della città. La Prefettura protenderebbe ora per il traffico d’armi o il tentativo di far evadere il boss turco Baris Boyun, detenuto in carcere.

Come riporta Il Corriere della Sera, la rete di Boyun, arrestato nel 2024 a Bagnaia con alcuni suoi sodali, ha continuato a espandersi, anche attraverso la gestione di b&b usati come depostito di armi e basi d’azione.

Ad agosto la Mobile ha arrestato Ismail Atiz, accusato di reati come riciclaggio, estorsione, danneggiamento, uso e possesso di armi.

Un esponente della mafia di Ankara è stato sorpreso nei giorni scorsi nella Città dei Papi, dove cellule dormienti pronte ad agire controllerebbero un traffico internazionale di armi e droga. Legate – hanno appurato le indagini – con il fondamentalismo islamico dell’Isis Khorasan. Un rivolo ancora vivo, grazie a proseliti trasferiti in Turchia dopo l’uccisione della guida Abu Bakr al-Baghdadi.

Il plauso alle forze dell’ordine di Meloni e Tajani

Su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è congratulata con le forze dell’ordine e con il ministro dell’Interno Piantedosi “per il pronto intervento che ha portato all’arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo, poche ore prima della festa della Macchina di Santa Rosa. Un’operazione decisiva, che ha permesso di celebrare in sicurezza un evento unico al mondo, riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, e rappresentativo di una tradizione secolare profondamente sentita dai viterbesi e da tantissimi italiani”.

Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani: “Grazie alle forze dell’ordine, al sindaco e al prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città. Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando campagne d’odio con un linguaggio violento”.

Cosa rappresenta la Festa di Santa Rosa a Viterbo

La Festa di Santa Rosa è un evento che si svolge ogni anno il 3 settembre in onore della patrona della città ed è riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

La processione prevede il trasporto della macchina di Santa Rosa, una torre alta circa 30 metri, portata a spalla da un centinaio di uomini detti “facchini”, lungo le vie del centro di Viterbo. La struttura, rinnovata ogni cinque anni, rappresenta la fede e la coesione della comunità viterbese.

Secondo la tradizione, il trasporto deve avvenire al buio, con l’illuminazione pubblica completamente spenta, per far risaltare la luce della Macchina, che risplende grazie a centinaia di punti luminosi integrati nella struttura. Questo rituale suggestivo ha un forte valore simbolico: la luce di Santa Rosa che guida la città attraverso l’oscurità. Proprio per questo, l’accensione delle luci pubbliche durante il corteo ha rappresentato una rottura storica che ha scosso i sentimenti religiosi e identitari di molti cittadini.