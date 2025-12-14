Sventato attentato islamista al mercatino di Natale in Germania, 5 arresti: chi sono i fermati e il loro piano

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Germania cinque uomini sono stati arrestati nella zona di Dingolfing, in Bassa Baviera. Per loro l’accusa è di aver pianificato un attacco a un mercatino di Natale. Tra i sospettati ci sono tre cittadini marocchini, un cittadino egiziano e un cittadino siriano. La soffiata decisiva alle autorità tedesche è stata fornita da un’agenzia di intelligence straniera.

Sventato attentato al mercatino di Natale

Le autorità tedesche, che sono in stato di massima allerta, hanno annunciato l’arresto di cinque uomini.

Sono sospettati di aver pianificato un attacco con veicoli di ispirazione islamista contro un mercatino di Natale.

È successo nella zona di Dingolfing, in Bassa Baviera, nel sud della Germania.

Chi sono i cinque arrestati

La polizia e i procuratori hanno spiegato che si tratta di tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano.

I tre marocchini hanno 22, 28 e 30 anni, l’egiziano è un 56enne e il siriano è un 37enne.

Per quattro di loro, l’egiziano e i tre marocchini, è stato disposto il fermo, mentre è ancora da chiarire la posizione del quinto, che è comunque in custodia cautelare.

Che cosa stavano pianificando

Secondo l’agenzia di stampa Dpa l’attentato doveva essere realizzato con un’automobile.

Il quotidiano tedesco Bild riferisce inoltre che le autorità della Germania sarebbero state allertate da servizi segreti di un altro Paese.

Sarebbe stato l’egiziano 56enne a spingere per l’attacco "utilizzando un veicolo per uccidere o ferire il maggior numero possibile di persone".

Il caso precedente di Magdeburg

Non è la prima volta che in Germania un mercatino di Natale finisce "nel mirino".

Il 20 dicembre 2024 a Magdeburg un medico cinquantenne di origine saudita, simpatizzante dell’ultradestra di AfD, ha investito con la propria auto i passanti in un mercatino di Natale.

Il bilancio fu di sei morti e almeno 299 feriti. L’uomo era stato catturato dalla polizia poco dopo l’attacco.