Sventato complotto ucraino-britannico per attaccare base NATO, secondo la Russia sarebbe stata una false flag

La Russia avrebbe sventato un complotto di spie ucraine e britanniche. A darne notizia è l’agenzia di stampa russa RIA, che ha citato il Servizio federale di sicurezza russo (FSB). Il successore del KGB ha parlato di un tentativo di dirottare un aereo verso una base aerea della NATO in Romania. Le spie avrebbero cercato di convincere dei piloti russi a scatenare una “provocazione”, o false flag, pagandoli fino a 3 milioni di dollari per mettere in atto il piano.

L’agenzia di stampa russa RIA ha raccontato i dettagli di un’operazione dei servizi segreti che non si è realizzata. Citando il Servizio federale di sicurezza russo (FSB), ha dato notizia di un tentativo di mettere in atto una “provocazione” sotto falsa bandiera.

Secondo la fonte, ovvero il servizio di sicurezza successore del KGB, spie ucraine e britanniche avrebbero tentato di indurre dei piloti russi a rubare un jet e a volare verso una base aerea della NATO.

IPA Sistema di difesa anti-missile in Ucraina

Sempre secondo la fonte, sarebbe stata scelta la base NATO nella città rumena di Costanza. Ai piloti veniva detto che l’aereo avrebbe potuto anche essere abbattuto.

Una “provocazione” da 3 milioni di dollari

Altri dettagli della vicenda fanno riferimento al pagamento previsto per i soldati russi. Secondo il Servizio federale di sicurezza russo, ai piloti del jet sarebbero stati promessi 3 milioni di dollari per l’azione di dirottamento.

Non solo: se il jet non fosse stato abbattuto, ai piloti sarebbe stata promessa anche una cittadinanza europea. La prova del complotto sarebbe stata mostrata in televisione. Il programma avrebbe trasmesso immagini e registrazioni di un uomo, che secondo la fonte lavorava per i servizi segreti ucraini e britannici, mentre offriva i 3 milioni di dollari a un pilota russo per pilotare un MiG in Europa.

La notizia non è stata ancora confermata in maniera indipendente, ma il conflitto russo-ucraino è stato costellato di episodi simili e di presunti tentativi di “provocazione”.

Un MiG armato di missile balistico

Al centro di questa presunta operazione di complotto, messa in atto dai servizi segreti ucraini e britannici, ci sarebbe stato il tentativo di dirottare un caccia russo, nello specifico un MiG-31 equipaggiato con un missile ipersonico.

Il nome del missile è Kinzhal, ed è definito “ipersonico” per la capacità di raggiungere velocità molto elevate, ma anche di seguire traiettorie di volo difficili da intercettare da parte delle difese nemiche.