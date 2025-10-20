Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti cinque arresti dai Carabinieri a Bagheria, dove un gruppo di giovani è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre pannelli fotovoltaici da un deposito. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un militare fuori servizio, che ha permesso di cogliere i sospetti in flagranza di reato. I cinque, tutti provenienti da Villabate e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e sottoposti a misura cautelare.

L’intervento e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nelle scorse ore a Bagheria, dove i militari della locale Compagnia hanno tratto in arresto cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 32 anni. Gli arrestati, tutti originari di Villabate, erano già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti episodi.

L’azione dei Carabinieri è scattata in seguito alla segnalazione di un collega libero dal servizio. Il militare, insospettito da alcuni movimenti anomali all’interno di un deposito di materiali appartenente a una ditta locale, ha immediatamente avvertito i colleghi in servizio. Il rapido intervento delle pattuglie ha permesso di sorprendere i cinque mentre erano intenti a compiere un tentato furto aggravato.

Il bottino e il modus operandi

I giovani sono stati colti sul fatto mentre cercavano di impossessarsi di oltre 300 pannelli fotovoltaici, per un valore stimato di circa 30.000 euro. Secondo quanto ricostruito, gli imballaggi dei pannelli erano già stati distrutti e la refurtiva stava per essere caricata su un rimorchio, appositamente predisposto per il trasporto. Nonostante un tentativo di fuga, i cinque sono stati bloccati e arrestati dai militari intervenuti.

Le conseguenze giudiziarie

Gli arrestati sono stati messi a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha convalidato l’arresto e disposto per tutti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

