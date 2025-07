Sventolano la bandiera della Palestina allo stadio durante l’amichevole tra Celtic e Ajax: Daspo per 5 tifosi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante la partita amichevole tra Ajax e Celtic valida per la Como‑Cup 2025, allo stadio Sinigaglia di Como, cinque tifosi sono stati denunciati e hanno ricevuto Daspo per otto anni complessivi. Il provvedimento è scattato dopo che una bandiera della Palestina è stata esposta verso il settore avversario, gesto giudicato provocatorio dalle autorità.

L’amichevole tra Ajax e Celtic a Como

Nella giornata di venerdì 25 luglio 2025, allo stadio Sinigaglia di Como, durante la partita amichevole internazionale tra Ajax e Celtic valida per la Como Cup, cinque persone sono state identificate dalle forze dell’ordine per aver esposto una bandiera della Palestina in direzione della tifoseria avversaria.

Verso la fine del match, due tifosi del Celtic — una donna di 39 anni e un uomo di 51, entrambi lecchesi — hanno sventolato una bandiera della Palestina rivolgendola verso il settore riservato ai tifosi dell’Ajax.

Getty Un momento della partita amichevole tra Ajax e Celtic giocata a Como, dove 5 tifosi hanno ricevuto un Daspo dopo aver sventolato la bandiera della Palestina

A loro si sono uniti tre uomini: due scozzesi (di 29 e 23 anni) e un cittadino marocchino residente in Brianza. L’azione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, già presenti in numero consistente per garantire la sicurezza.

Bandiera allo stadio, scattano i Daspo

A seguito del gesto, un gruppo di tifosi olandesi si è avvicinato alla barriera, generando una situazione di potenziale conflitto che è stato però sedata (non senza difficoltà) dagli agenti in servizio. All’interno dello stadio erano difatti operative numerose unità: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Stradale e reparti mobili da Milano.

Grazie al dispositivo di sicurezza predisposto per l’evento, non si sono verificati scontri diretti tra i tifosi. Le Forze dell’Ordine hanno poi identificato le cinque persone che hanno sventolato le bandiere palestinesi, che sono state denunciate per istigazione all’odio razziale, etnico o religioso.

Il cittadino marocchino ha ricevuto ulteriori accuse per resistenza a pubblico ufficiale e travisamento, poiché indossava un passamontagna. Il questore di Como, Marco Calì, ha firmato cinque Daspo per un totale complessivo di otto anni.

Le motivazioni del Daspo

Per il questore di Como “lo stadio è un luogo che ha delle regole e queste impongono all’autorità l’onere di intervenire se si introducono all’interno simboli non inerenti al calcio bensì con connotazioni politiche. Ma lo ribadisco, i Daspo per Celtic-Ajax sono stati emessi per la provocazione e non per la bandiera palestinese in sé”.

Bisogna dire che la presenza della bandiera palestinese in uno stadio che ospita tifosi dell’Ajax ha un significato particolare, dati che la squadra di Amsterdam è da decenni associato simbolicamente all’ebraismo, sia per la vicinanza originaria al quartiere ebraico della città, sia per la reazione della tifoseria ai cori antisemiti delle curve avversarie.

I video della provocazione con la bandiera della Palestina

Nel corso degli anni, i supporter dell’Ajax hanno adottato simboli ebraici come la Stella di David, rendendo questa componente parte della loro identità culturale. Ecco perché l’esposizione della bandiera palestinese, soprattutto nell’attuale contesto geopolitico che vede un genocidio in atto in Palestina, può essere stata percepita da alcuni tifosi come un atto provocatorio.