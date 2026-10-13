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Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Cassino (Frosinone) al termine di un’operazione dei Carabinieri di Ausonia contro l’abbandono illegale di rifiuti. I soggetti sono stati colti sul fatto mentre sversavano scarti edili in una zona boschiva, che è stata subito sequestrata.

Il controllo a Cassino

L’attività di controllo del territorio da parte dei militari del Comando Provinciale di Frosinone si è intensificata nelle ultime settimane, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla repressione dei reati connessi allo smaltimento illecito di rifiuti.

L’operazione che ha portato alla denuncia di due persone è il risultato di una serie di indagini mirate, avviate dopo un servizio perlustrativo effettuato il 26 settembre scorso.

L’operazione dei Carabinieri

I militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno individuato e fermato due uomini mentre erano intenti a scaricare rifiuti speciali in una zona boschiva.

I soggetti, un imprenditore edile di 67 anni e un cittadino di 42 anni, sono stati colti in flagranza di reato a bordo di un furgone cassonato, riconducibile alla ditta individuale dell’imprenditore. Il mezzo veniva utilizzato per trasportare e abbandonare materiali di risulta e scarti provenienti da lavorazioni lapidee ed edili.

La scoperta della discarica abusiva

Il successivo sopralluogo effettuato dai militari ha permesso di accertare che l’intera area, estesa per circa 5000 metri quadrati, era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

La gravità della situazione ha reso necessario il sequestro preventivo dell’area, che è stata posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per ulteriori accertamenti e rilievi tecnici.

Le indagini e la denuncia dei due uomini

L’attività investigativa ha avuto origine da una denuncia-querela presentata presso la Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri da una donna, legale rappresentante di una società con sede a Roma.

La denunciante aveva richiesto una polizza fideiussoria necessaria per partecipare a una gara d’appalto pubblico indetta da un Comune della provincia di Frosinone. Da questa segnalazione sono partiti gli accertamenti che hanno portato alla scoperta della discarica abusiva e al provvedimento contro i responsabili.

IPA