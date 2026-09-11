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Abbandono e sversamento illecito di rifiuti sono le accuse mosse a due coniugi di Casaluce (Caserta), denunciati dai Carabinieri Forestali dopo che, il 3 settembre, sarebbero stati sorpresi a depositare materiali derivanti da attività di verniciatura in un’area recentemente bonificata. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ulteriori accertamenti.

Le indagini dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un’area di Casaluce, in località Piro, già oggetto di interventi di bonifica e monitorata per prevenire nuovi episodi di abbandono di rifiuti. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno avviato le indagini dopo aver notato la presenza di materiali sospetti sul terreno, riconducibili ad attività di verniciatura.

L’attività investigativa ha preso avvio dall’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze della località Piro. Dalle immagini, i Carabinieri Forestali hanno potuto osservare che il 3 settembre una Fiat bianca aveva raggiunto la zona, e poco dopo erano stati abbandonati diversi materiali. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario del veicolo, un 64enne residente nel casertano, individuato come presunto autore materiale dello sversamento.

L’identificazione dei responsabili

Le verifiche sono proseguite con ulteriori acquisizioni video presso la Polizia Locale di Casaluce. L’esame delle immagini ha permesso di identificare una donna, seduta sul lato passeggero dell’auto, il cui volto risultava chiaramente visibile. Si tratta della moglie del 64enne, una 65enne. I militari hanno quindi effettuato riscontri anche presso la residenza dei coniugi, dove hanno trovato l’autovettura utilizzata per raggiungere l’area dello sversamento.

Gli elementi raccolti e i materiali rinvenuti

Un ulteriore dettaglio emerso dalle indagini riguarda la vernice grigia presente sul cancello dell’abitazione dei due coniugi, che presentava caratteristiche cromatiche compatibili con quella rinvenuta su uno degli imballaggi abbandonati. I materiali trovati sul terreno sono stati classificati come rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, riconducibili ad attività di verniciatura. Tra questi figurano imballaggi metallici contaminati da vernice bianca, un contenitore in plastica e un imballaggio metallico con residui di smalto antiruggine e vernice grigia, quest’ultimo classificato come rifiuto pericoloso.

Le contestazioni e il sequestro

Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri Forestali hanno contestato ai due coniugi, secondo le rispettive responsabilità ipotizzate, le violazioni della normativa ambientale in materia di abbandono e sversamento di rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi, con particolare riferimento ai materiali derivanti da lavori di verniciatura. Al termine degli accertamenti, i militari hanno proceduto al sequestro dell’autovettura ritenuta utilizzata per il trasporto dei rifiuti.

IPA