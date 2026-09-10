Svizzera, autobus turistico coinvolto in incidente stradale: ci sono "diversi morti e feriti"

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Grave incidente in Engadina, nel Cantone dei Grigioni in Svizzera: un autobus turistico si è ribaltato sulla strada tra Zernez e Susch. Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite: a bordo viaggiava un gruppo di nazionalità olandese, composto da 48 persone. Sul posto cinque elicotteri e numerosi soccorritori.

Autobus si ribalta in Svizzera

Il grave incidente stradale si è verificato giovedì 10 settembre, provocando diverse vittime e numerosi feriti. Sul posto è scattata una vasta operazione di soccorso, con ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine e cinque elicotteri impegnati nelle operazioni.

La notizia è stata confermata dalla Polizia cantonale dei Grigioni, che ha comunicato la presenza di un grave incidente con un autobus sulla strada dell’Engadina. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio definitivo delle persone decedute o ferite, né hanno reso nota la dinamica precisa dello schianto.

ANSA (EPA/ENGADINER POST/JON DUSCHLETTA)

A bordo un gruppo di turisti olandesi

Il pullman coinvolto appartiene alla compagnia turistica olandese Oad, azienda specializzata in viaggi organizzati in autobus che propone itinerari in diversi Paesi europei. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus avrebbe impattato con il guardrail, per poi ribaltarsi su un lato.

L’associazione di categoria olandese ANVR ha riferito a Blick che a bordo si trovava un gruppo di 48 persone, partito lunedì 7 settembre per il viaggio. Al momento non sono stati resi noti pubblicamente né il punto di partenza dell’itinerario né il programma completo della vacanza. “Siamo molto tristi per quello che è successo. È un terribile incidente” ha dichiarato una portavoce dell’organizzazione.

La stessa associazione ha spiegato che sono in corso contatti con la compagnia di autobus coinvolta. Il direttore dell’azienda avrebbe intenzione di raggiungere il luogo dell’incidente e, parallelamente, sono state avviate le procedure per informare i familiari dei passeggeri.

Secondo quanto riferito al quotidiano olandese De Telegraaf da familiari di cittadini olandesi residenti in Engadina, alcune famiglie sarebbero state informate già intorno alle 18:45 della presenza di vittime.

Come riportato da Sky TG24, la Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di cittadini italiani tra le persone coinvolte. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali che confermino la presenza di connazionali a bordo.

Strada completamente chiusa

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione. L’Engadinerstrasse è stata completamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e le operazioni necessarie attorno al pullman.

La strada collega importanti località dell’Engadina e il tratto compreso tra Susch e Zernez si trova in un’area alpina caratterizzata da carreggiate strette, curve e notevoli dislivelli. Zernez rappresenta inoltre uno dei principali accessi al Parco Nazionale Svizzero.