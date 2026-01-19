Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 22enne egiziano è stato denunciato per furto in concorso a Como nella serata di sabato. Un cane di razza Boxer è stato sottratto da un’abitazione privata, secondo quanto riferito dalla giovane proprietaria, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in Piazza San Rocco, dove sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante.

La denuncia della proprietaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto nella serata di sabato, quando la Squadra Volante della Questura di Como è stata chiamata a intervenire in Piazza San Rocco. La segnalazione riguardava la scomparsa di un cane di razza Boxer da un’abitazione privata, avvenuta intorno alle 22.00.

La giovane proprietaria, una comasca di circa 20 anni, ha raccontato agli agenti di aver cercato il suo cane in tutta la città e di aver pubblicato diversi annunci online per favorirne il ritrovamento. La ragazza ha inoltre espresso il sospetto che il responsabile del furto potesse essere un 22enne egiziano, che nei giorni precedenti aveva svolto alcuni lavori presso la sua abitazione insieme a un coetaneo di origine marocchina.

Le indagini e la confessione

Durante l’intervento, il 22enne egiziano si trovava insieme alla proprietaria. Sentito dagli agenti, il giovane ha ammesso di aver pianificato il furto del cane insieme all’amico marocchino. Ha spiegato che, avendo le chiavi dell’appartamento per motivi di lavoro, era stato possibile accedere facilmente all’interno dell’abitazione. Tuttavia, il giovane ha dichiarato di non sapere dove si trovassero né il complice né l’animale, poiché il cane era stato portato via dall’amico.

La denuncia e le indagini in corso

Il 22enne egiziano è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per furto in concorso. Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori indagini per rintracciare il complice e recuperare il cane sottratto. L’attenzione resta alta in città, mentre la giovane proprietaria attende notizie del suo animale.

IPA