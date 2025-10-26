Svolta Garlasco, "La perizia scagiona Stasi": i nuovi elementi e perché potrebbe non essere il colpevole

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Potrebbe essere vicina la svolta nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In mano ai magistrati di Pavia ci sarebbero diversi elementi che andrebbero nella direzione opposta rispetto alla verità giudiziaria e che potrebbero scagionare Alberto Stasi. In particolare la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che porterebbe a una nuova ricostruzione della dinamica del delitto, rendendo incompatibile la presenza di Stasi sulla scena del crimine.

Garlasco, possibile svolta nelle indagini

C’è attesa per i risultati delle nuove analisi disposte dalla procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi.

Nuovi elementi che potrebbero portare a un risultato clamoroso, mettendo in dubbio la colpevolezza di Alberto Stasi stabilita nei processi sul delitto di Garlasco.

ANSA Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

Le nuove analisi si basano su un incrocio di dati e studi: la perizia effettuata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, lo studio sulle tracce di sangue condotto dal Ris di Cagliari e le analisi antropometriche realizzate di recente su Andrea Sempio.

“La perizia scagiona Stasi”

È ancora tutto coperto dal segreto istruttorio, ma secondo quanto scrive il Giornale la perizia di Cattaneo, anatomopatologa che con il suo lavoro ha portato alla soluzione di casi intricati come quello di Yara Gambirasio, sarebbe in grado di scagionare Alberto Stasi.

Il lavoro di Cattaneo e la rilettura dell’intero fascicolo dell’inchiesta avrebbero portato gli inquirenti a una nuova ricostruzione della dinamica del delitto, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta dei Poggi a Garlasco.

Una riscrittura dell’aggressione che sposterebbe in avanti l’orario del delitto, rendendo molto più solido l’alibi fornito da Stasi durante le prime fasi dell’indagine.

Perché Stasi potrebbe non essere il colpevole

Secondo gli inquirenti le nuove analisi, rese possibili grazie a nuove tecnologie, avrebbero portato a una ricostruzione del delitto più accurata rispetto a quella effettuata 18 anni fa.

Stando alla perizia di Cattaneo, secondo quanto scrive il Giornale, l’omicidio non sarebbe avvenuto in una sola fase ma in più momenti distinti, spostando di diversi minuti in avanti l’ora del delitto.

Sul punto, già in passato alcuni esperti avevano sottolineato errori in fase di indagine che non hanno consentito di stabilire con certezza e precisione l’orario della morte di Chiara Poggi.

In fase processuale, le sentenze che hanno condannato Stasi hanno collocato il delitto tra le 9,12, quando Chiara Poggi disattiva l’allarme di casa, probabilmente per aprire la porta all’assassino, e le 9,35, quando Stasi riaccende il computer di casa.

In quella finestra temporale Stasi avrebbe avuto tutto il tempo per uccidere la fidanzata, lavarsi le mani, tornare a casa in bici e accendere il pc.

Se invece, come suggeriscono le nuove analisi, la durata dell’aggressione risultasse più lunga, l’alibi di Stasi risulterebbe molto più solido.