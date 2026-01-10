Svolta nel caso Alex Marangon, cinque indagati per la morte del 25enne a Vidor dopo il rito sciamanico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il caso Marangon potrebbe essere arrivato a una svolta. La Procura ha deciso di concentrarsi su due degli organizzatori del rito sciamanico e su due curanderos colombiani. In totale sarebbero cinque le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Alex Marangon, avvenuta a luglio 2024. L’accusa nei loro confronti è di “morte in conseguenza di altro reato” e “cessione di sostanze stupefacenti”. Il 15 gennaio saranno effettuate le analisi dei capelli.

Svolta nel caso Marangon

Sono cinque i nomi iscritti nel registro degli indagati nel caso della morte di Alex Marangon. Il giovane, il cui corpo è stato ritrovato il 2 luglio 2024, si trovava a Vidor, vicino a Treviso, per un rito sciamanico.

La svolta riguarda proprio le persone indagate, tra le quali figurano anche i nomi dei curanderos, seppur al momento irreperibili.

Sarebbero stati proprio loro a gestire il rito sciamanico al quale Marangon si era iscritto e che potrebbe averlo portato alla morte.

Chi sono gli indagati?

Tutti nomi noti quelli iscritti nel registro degli indagati e che vengono divulgati in queste ore. Sono: Andrea Zuin, di 48 anni e la compagna, Tatiana Marchetto di 40, gli organizzatori dell’evento.

Ci sono anche: Alexandra Diana Da Sacco, moglie del conte Giulio Da Sacco e proprietaria dell’abbazia Santa Bona di Vidor e due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo.

Questi sarebbero tornati nel loro Paese dopo il ritrovamento di Alex Marangon e al momento risultano “irreperibili”.

Prossime tappe

Il 15 gennaio il medico legale sarà chiamato a effettuare l’analisi dei capelli di tutte le persone coinvolte. Sono 20 quelle che hanno partecipato al rito sciamanico.

Nelle prime battute dell’indagine erano già stati prelevati i campioni.