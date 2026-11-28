Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nel caso dei cacciatori uccisi a Montagnareale, Messina. Uno dei quattro ad aver partecipato alla sparatoria – di fatti l’unico sopravvissuto – è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di Agostino Segreto, 50enne amico di Antonio Gatani, l’82enne che, scambiando un cacciatore per un cinghiale, ha dato il là al conflitto a fuoco.

Svolta nel caso dei cacciatori uccisi a Montagnareale, Messina

Dopo dieci mesi di indagini e ricostruzioni e grazie al lavoro dei carabinieri del Ris, è arrivato l’arresto della quarta persona presente nei boschi di Montagnareale quel fatidico 28 gennaio quando furono uccisi tre cacciatori.

A essere stato sottoposto a fermo è Agostino Segreto, il quarto soggetto presente a caccia quel giorno: è ora accusato di omicidio volontario.

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La ricostruzione della sparatoria

Come detto, i fatti risalgono alla piovosa e nebbiosa mattinata del 28 gennaio 2026. Durante una battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, nei Nebrodi in provincia di Messina, era scoppiata una sparatoria tra due coppie di cacciatori che aveva portato alla morte di tre di loro.

Complice la scarsa visibilità, l’82enne Antonio Gatani avrebbe sparato a quello che credeva essere un cinghiale ma che in realtà era Giuseppe Pino, 44enne, morto sul colpo. Con lui c’era anche Devis Pino, 26enne fratello della vittima. Questi, ferito, aveva risposto al fuoco uccidendo l’82enne. Il secondo omicidio aveva fatto entrare in scena il quarto e ultimo uomo lì presente: il 50enne Agostino Segreto, amico di Gatani, che avrebbe quindi freddato Devis Pino, prima di scappare.

Proprio quest’ultimo è stato arrestato nella mattinata del 28 novembre dai carabinieri su ordine della Procura di Patti. A incastrarlo sono state le indagini dei Ris e le ricostruzioni balistiche: è accusato di omicidio volontario.

Cos’era successo

Come riporta Repubblica, i tre cacciatori morti erano stati trovati lungo un sentiero a circa trenta metri uno dall’altro. A sparare sono stati prima Gatani, poi Davis Pino e infine Segreto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Gatani avrebbe colpito Giuseppe Pino con un singolo proiettile al cuore, credendolo un cinghiale. Vedendo morire suo fratello davanti ai suoi occhi, Davis Pino avrebbe reagito sparando sette volte e uccidendo Gatani, quindi avrebbe rivolto la sua arma verso Segreto, non colpendolo. Questi avrebbe allora aperto il fuoco e ucciso Davis prima di fuggire.

Secondo la Procura di Patti, quindi, dopo che due cacciatori erano rimasti uccisi, l’indagato 50enne bracciante agricolo avrebbe sparato al terzo rimasto ferito, col proprio fucile e a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. Questo è quanto ipotizzato dalla Procura, dal Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, col supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia. Nel comunicato diffuso, vengono definite determinanti le indagini scientifiche svolte dal RIS di Messina mentre si bollano come “gravi” gli indizi di colpevolezza a carico di Segreto.

Chi è Agostino Segreto

Prima di essere arrestato, Agostino Segreto era stato uno dei primi testimoni ad essere ascoltato dai carabinieri come persona informata dei fatti. Presentatosi a parlare da solo, il 50enne aveva iniziato a raccontare per ore quanto accaduto quel giorno e gli investigatori, resosi conto della valenza delle sue prime ammissioni, avevano compreso come fosse necessaria la presenza di un legale.

In un niente, quindi, Segreto era passato da testimone a indagato per omicidio. Arrivato l’avvocato, però, l’uomo aveva cambiato la sua strategia e scelto di non rispondere più alle domande, di fatti rendendo le sue rivelazioni – aveva detto di essere stato presente al momento della sparatoria, di aver sparato per difendersi e di essersi allontanato in seguito – inutilizzabili proprio perché raccolte senza la presenza di un legale.

Ora, dopo dieci mesi di esami, indagini e accertamenti, il quarto cacciatore presente alla sparatoria dei Nebrodi – l’unico superstite – è stato arrestato.