Svolta nel caso della bimba morta a 2 anni a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi compagno della mamma

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Manuel Iannuzzi, 42enne compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026, è stato arrestato. Per l’uomo, come riporta Ansa, l’accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. La bimba era stata trovata morta, nella casa della madre, dai soccorritori chiamati proprio dalla donna, secondo la quale la bimba aveva delle difficoltà a respirare.

Bimba trovata morta a Bordighera, cosa era successo

La bimba di due anni, Beatrice, era stata trovata morta la mattina del 9 febbraio 2026 nella casa della madre, Manuela Aiello, di 51 anni.

Era stata proprio la donna a chiamare i soccorritori, sostenendo che la piccola avesse delle difficoltà a respirare.

In realtà i soccorritori avevano subito notato alcuni lividi e macchie sul corpo della piccola: secondo il medico legale, che era arrivato sul posto insieme ai carabinieri, la morte della piccola era avvenuta durante la notte, cioè qualche ora prima della chiamata al 118.

Le indagini e l’arresto della madre

La donna era stata interrogata e aveva raccontato che i lividi sul corpo della figlia erano dovuti a una caduta dalle scale, avvenuta qualche giorno prima della morte.

La donna aveva poi aggiunto che nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, insieme alle tre figlie, era stata a casa del nuovo compagno a Perinaldo e che al risveglio sarebbero tornate a casa.

La sua versione dei fatti, però, non ha mai convinto gli inquirenti e che soprattutto non coincideva con quanto stabilito dall’ispezione cadaverica durante la quale sarebbe stata trovata anche un’impronta di scarpa sul corpo della piccola.

Manuela Aiello era stata poi arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’arresto non venne convalidato dal gip, ma il giudice emise un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita nel carcere di Genova Pontedecimo.

La svolta e l’arresto di Manuel Iannuzzi

Ora arriva la nuova svolta con l’arresto di Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello.

L’uomo, 42 anni, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.

L’uomo, che era indagato e si è sempre detto innocente, in un’intervista a La Vita in Diretta aveva detto: “Io non ho fatto niente di male, ho sempre fatto del bene”.

Le cause della morte

L’esame autoptico sul cadavere della piccola aveva rivelato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come cause del decesso.

I Ris di Parma inoltre avevano trovato tracce di sangue nell’auto della donna, sui pantaloncini di Beatrice e anche nell’abitazione.

Sul corpo della piccola Beatrice era stata individuata anche un’impronta parziale di scarpa, secondo gli investigatori un elemento capace di avvalorare l’ipotesi di percosse precedenti al decesso.