Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, Procura apre fascicolo per omicidio contro ignoti

Daniela Ruggi è stata uccisa. Nell’ultima ora è arrivata la svolta nel caso della 32enne rinvenuta cadavere a Vitriola di Montefiorino un anno e mezzo dopo la scomparsa: la Procura di Modena ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Secondo gli inquirenti la ragazza sarebbe stata uccisa nello stesso punto in cui il 1° gennaio 2026 è stato trovato il suo teschio insieme ad un indumento. Nel frattempo l’indagine a carico di Domenico Lanza, “lo sceriffo”, sarebbe in fase di archiviazione.

La Procura indaga per omicidio

Mercoledì 18 febbraio è arrivata una delle novità tanto attese sul giallo della morte di Daniela Ruggi: la Procura di Modena ha aperto un’indagine per omicidio contro ignoti. La sua morte non sarebbe stata dunque una conseguenza di un evento accidentale, ma un fatto indotto.

C’è di più: secondo gli investigatori la ragazza potrebbe essere stata uccisa nella torre di Pignone, lo stesso luogo in cui il 1° gennaio 2026 sono stati trovati i suoi resti ridotti, per il momento, ad un teschio.

Come fa notare una corrispondente di Dentro La Notizia, nel periodo della scomparsa della ragazza intorno alla torre di Pignone c’era una fitta e alta vegetazione, una barriera naturale che potrebbe aver tenuto il fatto delittuoso lontano da pericolosi occhi indiscreti.

Chiesta l’archiviazione per Domenico Lanza

Mentre la Procura ha stabilito che quello di Daniela Ruggi è stato un omicidio, un altro filone è destinato a chiudersi. Si tratta delle indagini a carico di Domenico Lanza, noto ai più come “lo sceriffo”. La stessa Procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per sequestro di persona a carico dell’uomo.

I sospetti sullo “sceriffo” erano dovuti a vari elementi: il 20 settembre, giorno della scomparsa della ragazza, i due si sarebbero sentiti al telefono intorno alle 15:50. Ancora, nell’abitazione dell’uomo erano stati trovati indumenti di Daniela Ruggi, elementi che lo avevano trasportato sotto la lente degli inquirenti. Sin dall’inizio Lanza ha ripetutamente negato ogni coinvolgimento nella scomparsa.

Come è morta Daniela Ruggi?

La Procura di Modena, con l’apertura del fascicolo per omicidio, sta cercando di rispondere a questa domanda. Non sono mancate le ipotesi di un fenomeno accidentale, dal momento che i suoi resti sono stati rinvenuti all’interno di una struttura abbandonata nella quale non è da escludersi il pericolo di incidenti.

Va ricordato, inoltre, che quei resti sono stati trovati a poche centinaia di metri dall’abitazione in cui Daniela Ruggi viveva sola. Resta da capire chi possa aver attirato o raggiunto la ragazza in quel luogo e con quali dinamiche e per quale movente si sia consumato l’omicidio.