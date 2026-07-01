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È di tre misure cautelari il bilancio di un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco, che ha portato all’emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti accusati di incendio doloso ai danni di una villa a Orbassano (Torino). L’episodio, avvenuto il 23 marzo 2025, sarebbe maturato nell’ambito di una controversia legale e finanziaria tra il presunto mandante e la proprietà dell’immobile, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

La dinamica dell’incendio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Squadra Mobile di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Le indagini hanno permesso di ricostruire una vicenda complessa, caratterizzata da una pianificazione accurata e da una chiara finalità ritorsiva. Secondo quanto emerso, il presunto mandante avrebbe lasciato Torino nelle prime ore del mattino del 23 marzo 2025, nel tentativo di crearsi un alibi, mentre l’esecuzione materiale dell’incendio doloso sarebbe stata affidata a due soggetti di sua fiducia.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i due esecutori si sarebbero recati presso la villa a bordo di un’autovettura, avendo cura di disattivare i telefoni cellulari per evitare qualsiasi forma di tracciamento. Una volta giunti sul posto, sarebbero entrati nell’abitazione attraverso il garage, utilizzando delle chiavi ancora funzionanti in loro possesso. Questa circostanza ha permesso loro di accedere senza dover forzare alcun ingresso, rendendo più difficile l’individuazione dei responsabili.

Le immagini e le prove raccolte

Le immagini acquisite dagli investigatori mostrano i due soggetti mentre si avvicinano all’ingresso del garage: uno di loro nascondeva sotto il giubbotto un contenitore con materiale infiammabile, segno evidente della volontà di appiccare un incendio. Dopo pochi minuti trascorsi all’interno della villa, i due sono stati ripresi mentre si allontanavano rapidamente dal luogo. Poco dopo, dalle finestre dell’abitazione ha iniziato a fuoriuscire un intenso fumo, notato dai vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La segnalazione dell’incendio è giunta in tempo reale alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con tempestività. Le squadre antincendio sono riuscite a contenere le fiamme, impedendo che il rogo si propagasse all’intero edificio e alle abitazioni adiacenti. Il loro intervento ha evitato conseguenze ben più gravi per la zona residenziale circostante.

I rilievi e la gravità dell’azione

Il sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento ha evidenziato la gravità dell’azione criminale: all’interno della villa di Orbassano sono stati rinvenuti sei inneschi collocati in diverse stanze, posizionati con l’intento di generare un incendio di vaste proporzioni. La presenza di più punti di innesco, distribuiti su vari livelli dell’abitazione, dimostra la volontà di distruggere completamente l’immobile, mettendo a rischio l’intera area residenziale. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha inoltre impedito che le fiamme raggiungessero le tubature del gas, scongiurando conseguenze potenzialmente catastrofiche per i residenti.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

Il G.I.P. del Tribunale di Torino ha emesso tre misure cautelari: una agli arresti domiciliari e due divieti di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dalle indagini è emerso che il movente dell’incendio doloso sarebbe riconducibile a una ritorsione legata a controversie di natura legale e finanziaria tra il presunto mandante e la proprietà della villa. La premeditazione e l’organizzazione dell’azione, unite alla scelta di più punti di innesco, confermano la volontà di arrecare un danno grave e irreparabile all’immobile e ai suoi proprietari.

IPA