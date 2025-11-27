Svolta nel caso di Garlasco col Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, per Lovati "notizia falsa"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Massimo Lovati bolla come “falsa” la notizia del Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. L’ex avvocato è intervenuto in tv per commentare la possibile svolta nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede al centro il 37enne: la “piena concordanza” tra il materiale genetico presente sotto le unghie della vittima e il cromosoma della linea paterna dell’indagato.

Il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi

La compatibilità sarebbe emersa dalla nuova analisi biostatistica eseguita dalla dottoressa Denise Albani, incaricata dal Tribunale di Pavia nell’incidente probatorio per la perizia sul reperto, attorno al quale ruota la nuova indagine sul caso Garlasco.

Secondo i risultati anticipati dalla stampa, confermati anche dalle parti, sotto due unghie di Chiara Poggi sarebbe stato ritrovato un aplotipo Y concordante con la linea paterna del Dna di Andrea Sempio.

Andrea Sempio e Chiara Poggi

La possibile svolta su Garlasco

Nonostante la genetista abbia precisato nelle analisi biostatiche inviate ai relativi team come “i profili ottenuti sono dei profili non completi”, i risultati sarebbero sufficienti per attribuire una “piena concordanza” con il Dna dell’indagato.

Le possibili interpretazioni sulla perizia saranno dibattute dalle parti il 18 dicembre, ma il team difensivo di Sempio, composto dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, insieme ai periti Armando Palmegiani e Marina Baldi, ha già dichiarato che non c’è preoccupazione o sorpresa.

“Sarebbe solo confermato quanto sostenevano cioè che non è una comparazione individualizzante e, soprattutto, che il Dna è misto: quindi se venisse confermato che l’autore dell’omicidio è uno non avrebbe già per questo valore probatorio. Ma, soprattutto, mancano i dati decisivi che rendano quel dna probante rispetto all’omicidio: fu da contatto diretto fra i due corpi o da contatto con lo stesso oggetto? E quando avvenne il contatto? Senza queste risposte ogni valutazione è affrettata“.

Il commento di Massimo Lovati

Sui riscontri relativi al materiale genetico di Andrea Sempio, si è espresso anche l’avvocato Massimo Lovati, che ha parlato così ai microfoni di Dentro La Notizia:

“Secondo me la notizia è falsa, perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita, un’anticipazione illegittima, che renderebbe impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla ricusazione sia del perito sia del giudice”

L’ex legale di Sempio non ha usato mezzi termini, aggiungendo che chi ha divulgato i risultati della perizia “ha commesso un atto di terrorismo rispetto all’indagato”.