Svolta nel caso Diana Canevarolo, non fu omicidio ma incidente perché "era ubriaca e cadde" per la Procura

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una svolta nel caso di Diana Canevarolo, la 49enne trovata agonizzante nel cortile di casa, a Torri di Quartesolo, e morta due giorni dopo in ospedale. Secondo la procura non si è trattato di omicidio: la donna sarebbe morta in seguito a un incidente perché “ubriaca“: avrebbe sbattuto la testa su un’alzata di cemento dopo essere caduta da una panchina a cui si era appoggiata.

I dettagli del caso Diana Canevarolo

L’inizio del caso Diana Canevarolo risale al 4 dicembre scorso, giorno in cui la 49enne è stata ritrovata in terra agonizzante nel cortile di casa, a Torri di Quartesolo, nel Vicentino.

Due giorni dopo è spirata all’ospedale San Bortolo, a causa di un grave trauma cranico.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le indagini sulla morte di Diana Canevarolo e la svolta

Diana Canevarolo era stata ritrovata con una profonda ferita alla testa e questo elemento aveva spinto la procura ad aprire un fascicolo d’indagine per omicidio volontario contro ignoti.

Dagli accertamenti condotti del medico legale è emerso che, al momento del ritrovamento, la donna aveva 3 grammi di alcol per litro di sangue.

In base a quanto riportato da Rainews, il sostituto procuratore Camilla Mengoni potrebbe decidere adesso di archiviare il caso come incidente domestico, anche se gli esami non possono escludere del tutto che la 49enne possa essere stata spinta da altri.

Al momento, però, la ricostruzione dei fatti ritenuta più probabile sarebbe quella di un incidente fatale legato a una forte ubriacatura: Diana Canevarolo avrebbe sbattuto la testa su un’alzata di cemento, dopo essere caduta da una panchina a cui si sarebbe appoggiata in stato di forte alterazione per aver bevuto troppo.

La consulenza sulla morte di Diana Canevarolo

Il Giornale di Vicenza ha riportato le parole della consulenza della professoressa Del Balzo sulla morte di Diana Canevarolo:

“Appare plausibile ipotizzare che la signora Canevarolo, dopo avere salutato il figlio, alle 23,30 del 3 dicembre 2025, ultimo momento in cui veniva vista in apparente stato di benessere, sia uscita nel cortile antistante l’abitazione, per fumare. Considerata la presenza di una panchina nelle immediate vicinanze delle tracce ematiche repertate, appare ipotizzabile che la signora si fosse seduta – eventualmente in posizione precaria – e che, trovandosi in condizioni di marcata intossicazione alcolica, abbia perso l’equilibrio o lo stato di coscienza cadendo violentemente al suolo sul lato sinistro. La caduta avrebbe così determinato un impatto del capo contro l’alzata cementata posta in prossimità della panchina causando il quadro traumatico”. Forse ti può interessare Omicidio Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo, "nessun dubbio su papà" per il figlio che lo difende Il figlio di Diana Canevarolo allontana le accuse di omicidio dal padre: "Mio zio non sapeva nulla di noi", cosa ha detto

Le dichiarazioni degli avvocati

A parlare di incidente erano già stati anche gli avvocati Cesare Dal Maso e Riccardo Todesco che rappresentano il marito della vittima e il figlio: “Nessuno ce l’aveva con lei, nessuno aveva ragioni per ucciderla. Ci siamo convinti che sia stato un incidente“, avevano detto i legali, come riportato ancora da Il Giornale di Vicenza.